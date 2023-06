Aspiración. Patricia Zalazar dijo que seguirá trabajando con compromiso y responsabilidad para llegar al cargo de Comisario General, el máximo escalafón.

El 29 de marzo de 2023 será una fecha inolvidable para Patricia Zalazar porque marcó el inicio de un nuevo desafío para su profesión, que nació por su vocación de servicio. En esa fecha, esta policía de 53 años fue ascendida a Comisario Mayor y se convirtió en la primera mujer en ser jefa del Departamento de Operaciones Especiales D3 que, en los 153 años de la Policía de San Juan, jamás había tenido conducción femenina. Pero eso no es todo: en pleno cumplimiento de sus nuevas funciones asumió los operativos de seguridad para el Mundial Sub-20 en la provincia. Tarea que desempeña con mucho compromiso, aunque eso implique trabajar 17 horas por día.

A las 5,50 de la mañana, Patricia ya estaba en su lugar de trabajo para repasar las medidas de seguridad que implementarían antes, durante y después de cada partido del Mundial, acordadas en reuniones con representantes de FIFA y de la Secretaría de Deportes. Y lo hacía con total entusiasmo, pese a que sabía que su día laboral se extendería hasta pasadas las 23. Es que no regresaba a su casa sin que saliera hasta el último espectador del Estadio del Bicentenario. 'Cuando me comunicaron que me ascendieron a Comisario Mayor y que me designaron al frente del D3 me sentí sorprendida y agradecida por la oportunidad de ser la primera mujer en asumir este puesto. También con muchas ganas de comenzar con este nuevo desafío dejando lo mejor de mí', dijo Zalazar.

Para mí no existe mayor ni mejor recompensa en mi vida profesional que la satisfacción que me da el deber cumplido’.

Patricia Zalazar

Comisario Mayor y jefa del D3

La flamante jefa del D3 dijo que no le dijeron los motivos de este ascenso y designación, pero especula que fue por la disciplina, compromiso e incondicionalidad que demostró en los 33 años de servicio. Además de su experiencia previa en comandar operativos. 'Con 20 años ingresé a la Policía y generalmente me desempeñé en comisarías hasta que me derivaron al D7, que se encarga de los operativos de tránsito. Así llegué a ser jefa de los operativos de verano en la pandemia, cuando la gente por miedo no salía de vacaciones a otras provincias y se dedicaba a recorrer San Juan. Pero no sólo por esta experiencia llegué a dirigir el D3, sino también por la visión del jefe de Policía, Luis Martínez, que nos permitió a las mujeres profesionalizarnos y ocupar cargos jerárquicos por capacidad y no por una cuestión de género', sostuvo Zalazar.

En esta aspecto, la comisario contó que durante tres años viajó a Mendoza para cursar en la Universidad Nacional de Cuyo un posgrado en Violencia de Género y Femicidios y que, gracias a esta especialización, actualmente forma parte del Consejo de Protección Integral para la Mujer y la Diversidad. Dijo que lo hizo para cumplir con otro de sus objetivos que es poder trabajar en la prevención de estos casos y ayudar a las víctimas a salir de este flagelo. 'En 2003 trabajé en la Comisaría de la Mujer, donde vi situaciones desgarradoras. Por eso quise capacitarme para poder tener herramientas para brindarles contención a las mujeres que atraviesan por esta problemática', dijo la uniformada.

Hoy jugarán los dos últimos partido del Mundial Sub-20 en la provincia y Patricia Zalazar sólo tendrá un par de días con menos intensidad de trabajo. Dijo que ya les comunicaron que a fines de este mes se realizará una nuevo encuentro de rally en la provincia y que el D3 tendrá a cargo el operativo de seguridad como sucede en cada evento deportivo internacional que se realiza en San Juan. Y con el mismo objetivo: que los sanjuaninos lo disfruten de manera segura.