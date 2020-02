Esta es la sanjuanina que levantó polvareda en Twitter

En otro capítulo de la moda de exhibir la cuenta de distintos restaurantes, la titular de la cuenta de Twitter @subterfugia, mostró en esa red social el ticket de una cena que compartió junto a cuatro personas. Le cobraron 9.320 pesos y dijo: “Palermo chiques. No hay inflación... je”. Pero resulta que detrás de esa cuenta hay una sanjuanina: se trata de Alexia Assandri Saitúa. La mujer hace años que vive en Buenos Aires.

Si bien no identifica el restaurante, se puede leer que gastaron 450 pesos por el servicio de mesa; 590 pesos por dos aguas con gas de origen italiano; 885 pesos tres aguas sin gas; 1.990 pesos por la porción de picanha –contra 1240 la de lomo–; 1.370 la burrata, entre otros ítems.

Además, la sanjuanina aclaró que al lugar en donde cenó “van muchos K”, lo que abrió la puerta a la grieta entre quienes le respondieron. Por las dudas, ante las críticas, dijo que no fue el precio sino la inflación lo que motivó su posteo. Y agregó que suele ir a ese restaurante.

Vale aclarar que según el sitio preciosmundi.com, que chequea los valores de varios servicios y productos en distintos países, el valor promedio en la Argentina de una comida para dos personas en restaurante a la carta (que incluya dos platos y postre) es de 1.300 pesos. En este caso, para cinco, hubiera sido de 3.250 pesos. Según esa publicación, los datos que publican son fruto de encuestas hechas en las ciudades de “Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Salta, Lanús, Santa Fe y Corrientes”.

Por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar. Entre las 2.400 que se registraron en las primeras horas sumaron mucho los habituales insultos de los haters –un clásico de esa red– y se armaron dos debates centrales: si el precio era caro o estaba bien, y si la picanha es un corte de carne que vale tanto como para pagarlo más caro que el lomo.

El usuario “M.A.S.” le dijo: “En vez de indignarte tanto, una técnica novedosa es mirar los precios antes de pedir....”. A él, Alex eligió responderle: “Yo no me indigno. Solo muestro una realidad para que después Marquitos no diga que hay una inflación del 2%”. El “Marquitos” no se refería a Peña, el ex jefe de gabinete, sino a Lavagna, actual titular del INDEC .

Monsieur Mensalt, por ejemplo, le explicó: “El domingo hice un asado para 11 personas. Carnes y achuras de primera, gaseosas, aguas, vinos y cervezas a rolete. Ensaladas varias y hasta postre. Seis lucas en total...”. Para @juancristonomo, “Un paquete de rúcula cuesta $14. Si la ensalada cuesta $340, por más parmesano q le metan es un asalto”.

El usuario “Elbatracio” se puso reflexivo: “Igual ese precio existe porque hay gente que lo paga, si un mes no va nadie o acomodan los precios o cierran”. Según “Villafafila”, la adición no fue exagerada: “Terrible cena clavaron. En una de las zonas más caras de todo el país. No está tan mal el precio”.

La otra discusión fue por nombrar como “picanha” a la tapa de cuadril. Para muchos, llamar con el nombre brasileño a uno de los tradicionales cortes argentinos es esnobismo. Casi una afrenta al honor de la carne nacional. Sin embargo, en el norte de nuestro país es común que en las carnicerías figure como “picana”. El usuario @satintorres le respondió: “¿Y por qué no pedías una tapa de cuadril? A lo mejor era más barata”.

“Amicus” sentenció: “Se puede esperar cualquier cosa de un lugar que llame ‘picanha’, ese inmundo e injustificado nombre brasilero, a la noble y muy criolla tapa de cuadril”. “Adonis de cuarta” señaló: "Saben que a los que piden picaña o picanha los tienen que fajar porque es un snobismo local. Es tapa de cuadril, no es un corte para volverse loco. Pidan otra cosa cuando salgan a comer.

@maritoborges no es tan contemplativo: “Olvidaaaaaaaate pero la goma se queja y comió tapa de cuadril, el cheto le dice picanha, son atrapa giles esos restó, hasta pienso q no se queja de verdad solo quiere mostrar q gastó 9 lucas”.