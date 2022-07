A unos 50 kilómetros de la Ciudad de San Juan, y en medio de la nada, nació un nuevo lugar donde venerar a Santa Bárbara. Lo particular de este santuario es que está en el sitio en el que ella misma eligió quedarse, luego de que un grupo de gauchos devotos trajera su imagen desde Mogna. Desde allí supo conquistar a más fieles que ahora hasta participan en la cabalgata que se realiza en su honor.

"La gente visita todos los días este santuario para encomendarse a Santa Bárbara".

FACUNDO VEGA Gaucho y devoto de la santa

Este santuario (y su popularidad) nació de manera espontánea. Todo comenzó cuando un grupo de gauchos devotos trajo una imagen suya con la intención de colocarla en un lugar en medio del campo donde acostumbran a cabalgar. Pero tuvieron que dejarla en otro sitio. "La idea era instalar la imagen de Santa Bárbara en un campo cercano a la Estancia Maradona, en Zonda, donde siempre vamos. Queríamos ponerla allí para sentirnos protegidos, pero tuvimos que dejarla a mitad del trayecto hacia la estancia. Es que allí se quiso quedar, aunque algunos no lo crean", dijo Facundo Vega, miembro de la agrupación Gauchos Libres de Villa San Justo y devoto de esta santa.

Crecimiento. En la primera cabalgata en honor a Santa Bárbara participaron unos 50 jinetes, mientras que en la que se hizo este año fueron 100.



El joven contó que cuando trasladaban la imagen en carretela, se rompió un elemento del vehículo que rara vez se rompe y esto hizo que volcara, tirando hasta a los tres pasajeros que iban en ella. Milagrosamente la imagen de Santa Bárbara no sufrió ningún daño, pese a que iba en una gruta de vidrio que también sobrevivió al accidente. Tras reparar la carretela, los guachos intentaron continuar el viaje, pero no pudieron porque el caballo se empacó y no quiso continuar. Lo cambiaron por otro que tampoco quiso avanzar y sólo hizo que la rueda de la carretela quedara atascada en una acequia. "Con todo esto supimos que la santa se quería quedar ahí. Así que le construimos una gruta al lado de un algarrobo que hay en el lugar. Ahí nació el santuario que cada vez es visitado por más fieles", dijo Vega.



Agregó que el lugar era "un páramo" cuando hicieron la gruta y colocaron la imagen, pero que con ayuda de los vecinos de Villa San Justo, de Rivadavia, construyeron mesas, bancos y hasta un horno de barro para comodidad de los devotos que visitan el lugar. Sobre todo los 20 de julio, cuando realizan una cabalgata en su honor, actividad que nació en el 2019 y que se suspendió por la pandemia. Pero que este año se volvió a realizar.