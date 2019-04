Andrea Mereles, la viuda de Ricardo Alfaro, cocinero del ARA San Juan reveló al medio “Río Negro” cómo vivió la despedida de su esposo tras embarcarse en el viaje que terminaría con su vida.

“Nos vemos los primeros días de diciembre. Y si no vuelvo, hacelos mierda. Si algún día yo no estoy, ya sabés, no les perdones nada”, cerró Ricardo Gabriel Alfaro, de 37 años, al despedirse de su esposa Andrea Mereles.

Alfaro abordó el ARA San Juan el 25 de octubre de 2017 en Mar Del Plata, para dirigirse hacia Usuahia.

En noviembre de 2018, el submarino ARA San Juan fue encontrado hundido a 907 metros de profundidad, un año después de su desaparición.

“’El ARA está cada vez peor. No sé cómo quieren navegar con el submarino así… Nosotros no valemos nada para la Armada. Somos chanchitos de la india para ellos…’”, reprodujo la viuda de Alfaro en diálogo con el medio “Río Negro”.

Los dichos de la viuda del cocinero del ARA San Juan repitió las quejas y temores de su esposo quien le contaba angustiado el deplorable estado en el estaba el submarino y la falta de interés de las autoridades por mejorar esto.

“En el ARA pasaba de todo. Hubo cortes de luz, principios de incendio, fallas en las válvulas”, enumeró Andrea.

Hoy, Andrea, viuda de Alfaro aguarda, junto a otro grupo de esposas, a ser citada para declarar ante la jueza Marta Yañez, quien está a cargo de la causa que investiga el hundimiento.

La mujer contó que tiene en su poder fotos y videos que su esposo tenía guardados que demuestran las pésimas condiciones en las que convivían los tripulantes del ARA San Juan.

“Se despidió de los chicos (un hijo de ambos de 9 y una adolescente de 18, a la que crió desde los 7). Y después me besó y se fue con el remis, pero hizo dos cuadras y volvió”.

“Ahí me dijo que, si no volvía, no les perdonara nada a los de la Armada”, expresó la viuda del cocinero, quien reclama que se haga justicia y que se reactive la causa”, concluyó la viuda de Alfaro.