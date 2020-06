La última sanjuanina con coronavirus arribó a la Argentina el fin de semana pasado de Estados Unidos y a la provincia llegó el domingo a la madrugada en ómnibus, en medio de un importante operativo de seguridad sanitaria.

Según dijo hoy la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, la mujer estuvo en un estado "en el que no hay la misma circulación que había en otros que están muy complicados".

Las otras dos mujeres que compartieron el colectivo dieron negativo en el hisopado, aunque las autoridades seguirán de cerca sus casos. De todos modos, si mantienen su status sanitario, el aislamiento hotelero para ellas finalizará el 21 de junio.

Asintomática

Se trata del primer caso de una paciente asintomática y justamente porque no presenta síntomas es que está en "alerta". Esto quiere decir que la chica se someterá a controles de la temperatura corporal (dos veces al día) y estará bajo vigilancia por si presenta signos de alarma como fiebre (37,5 grados o más), dolor de garganta, tos u otros. En definitiva, ante la ausencia de síntomas no tiene un tratamiento particular y de hecho no será trasladada a ningún centro de salud sino que continuará aislada en el hotel.

Revuelo

Fue el sábado pasado que las mujeres subieron a un colectivo de 32 repatriados que salió de Ezeiza con destino a Santa Fe, Córdoba y San Juan. El revuelo fue en Rosario, cuando un hombre informó que tenía un certificado de coronavirus positivo emitido en Perú, donde había estado. Y aunque horas después el análisis que le hicieron dio negativo, se armaron operativos para la llegada del colectivo en Córdoba y acá. De acuerdo a testimonios de pasajeros, las tres sanjuaninas viajaron en la parte superior del ómnibus, pues en la inferior lo hicieron los adultos mayores. Todos usaron barbijos y el viaje se extendió más de lo habitual, justamente por las demoras vinculadas a un vehículo con personas que estuvieron fuera del país y con la sospecha, por entonces, de aquel rosarino.