Mercado negro. Hay usuarios de las redes que ofrecen los alimentos que se entregan por el programa 1.000 Días.

Hace dos meses, DIARIO DE CUYO publicó un informe en el que sacó a la luz el mercado negro que había en las redes sociales con la leche que entregan en los centros de Salud Pública. Al parecer, quedó lejos la posibilidad de que ese comercio ilegal se detuviera, a pesar de que se inició hasta una investigación policial. Ahora, además de que algunos particulares siguen vendiendo "leche de la sala", hay otros que ofrecen los alimentos que se entregan gratis en el marco del programa 1.000 Días. Ante esta situación, este medio trató de hablar, durante varios días, con las autoridades del Ministerio de Salud, pero no respondieron los llamados.

El plan 1.000 Días comenzó a funcionar en 2017. Busca garantizar la nutrición y el crecimiento integral de embarazadas y bebés. Es por esto que una de las principales patas es la provisión gratuita de alimentos. Hace poco más de un mes este plan recibió un reconocimiento internacional y en este contexto dijeron que ya habían entregado más de 3 millones de raciones de alimento, el mismo que ahora se vende en las redes. Según pudo ver este medio, al menos un particular usó las páginas de compra y venta para ofrecerlos, a tan sólo $15. Si bien la publicación no dice explícitamente que son los productos del 1.000 Días, estos complementos son de una marca exclusiva que evita la comercialización de alimentos fuera de las instituciones. Es decir, no pueden haberlos obtenido de otra manera. "Vendo postre, chocolatada y leche" dice la publicación. Acompañando esa frase la imagen deja en evidencia que son los alimentos que entrega Salud. En la publicación se ve que ofrecen al menos 7 paquetes de bebida láctea sabor vainilla y chocolate. Este alimento lo reciben las embarazadas, dos por mes porque cada paquete rinde 14 porciones, y se recomienda una por día. Además, veden 2 paquetes del postre lácteo para bebés de entre 12 y 24 meses. Los beneficiarios de este producto reciben 4 paquetes mensuales (cada uno de 7 porciones) y deben consumir una diaria.

Sigue la comercialización. En las redes sociales continúa la venta de leches, que entrega gratis el Gobierno.

> El mercado negro del beneficio sanitario

La compraventa ilegal de la leche que es entregada gratuitamente en los centros de Salud Pública fue publicada por DIARIO DE CUYO a principios de julio. Después de que una investigación periodística de este medio sacara a la luz el mercadeo que hay con este alimento en las redes sociales, el Ministerio de Salud hizo una denuncia policial, para que la Fuerza investigue a fondo quiénes son las personas que realizan esa práctica prohibida. En ese momento dijeron que agentes sanitarios y otros referentes de los centros de Salud iban a recopilar información, por un lado dentro de las salitas y por otro, en algunos barrios, para tratar de ponerle fin a esto. Sin embargo, la venta siguió. "Vendo cajas de leche de las que entregan en las salas" y "alguien que venda leches, las de la salita" eran las frases más usadas en las páginas de compra y venta en las redes sociales, para adquirir u ofrecer leche en polvo, según la nota publicada hace dos meses. En ese momento, algunos usuarios de este producto publicaron la venta con fotos de las cajas de este alimento y otros, un poco más osados, hasta comparten sus números de teléfono para que la gente se comunique con ellos para cerrar el negocio. Este mercado negro se realizaba en al menos 5 páginas de Facebook. De estas 5 páginas, algunas eran exclusivamente para usuarios de algunos departamentos como Caucete y 25 de Mayo.