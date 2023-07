La intensa ola de calor que se vive por estos días en todo Europa y que llevó a tener temperaturas en algunas ciudades que llegaron a los 47 grados, la padece por estos días el artista Juan Carlos Di Pane, un sanjuanino viviendo en Madrid hace 21 años. En contacto con el programa "Demasiada Información" de Radio Sarmiento el artista lo comparó con el clima de su provincia natal.

"La ola de calor me hace acordar mucho a los veranos sanjuaninos, la gente aquí no está acostumbrada a este calor o a tantos días seguidos con este calor", comentó Di Pane comparando a la preocupación de los residentes europeos por el fenómeno climático. El sanjuanino dijo que ´el organismo se resiente mucho´. "En esta zona donde estoy no han habido circunstancias preocupantes, el año pasado tuvimos sustos, como aquí no están acostumbrados hay gente que trabaja en la siesta en la calle como los barrenderos y sufren tanto el calor que los lleva a la muerte", manifestó.

Mientras el servicio meteorológico español aclaró hace unos días que los termómetros en esas ciudades superarían los 45°C en las zonas del sureste de la Península Ibérica y que la temperatura del suelo en algunas partes del país ha llegado a superar los 60°C, el sanjuanino lo ratificó: "Sentarse en el banco de una plaza es algo así como alcanzar los 55 grados", ejemplificó Di Pane.

El reconocido artista residiendo en Madrid hace más de dos décadas volvió a remarcar el calor sanjuanino: "En España no he vivido todavía los calores que si vivía en San Juan. ¿Si el calor es seco como en San Juan? Eso depende de las regiones, junto al Meditárraneo hay regiones donde el calor es seco a pesar de estar junto al mar, acá en el centro de Madrid es un clima muy similar al de San Juan", comentó quien a la vez explicó que las autoridades tomaron medidas debido a la ola de calor: "Teniendo en cuenta que hay gente que se muere en la calle, este año las ONGs y organismos estatales hicieron campañas de prevención para concientizar a la gente en los horarios donde no es conveniente exponerse al sol, el uso de calzado, indumentaria y alimentación".