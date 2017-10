Alcance. Las madres recibirán toda la información necesaria para mejorar la nutrición integral del niño desde el momento de la concepción hasta los 2 años de vida.



El programa de salud Mil Días, que fue propuesto por el mismo gobernador Sergio Uñac a la cartera de Salud, no tiene precedentes a nivel nacional o provincial. Cuando mañana inicie formalmente la entrega de kits nutricionales y educativos, la cifra de 4.000 embarazadas comenzará a agrandarse mensualmente a razón de 700 partos y 700 nuevas embarazadas, hasta alcanzar un total de 20.400 personas beneficiarias. Esta cifra se mantendrá una vez alcanzado ese límite, debido a los niños que comienzan a superar los dos años y queden afuera del programa.



La novedad de implementar un plan tan ambicioso desde lo cultural llevó al equipo interdisciplinario del Ministerio de Salud a elaborar una serie de 47 puntos fundamentales divididos entre las cuatro etapas que abarca el programa: embarazo, niños de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año y de 12 meses a 24 meses.



Algunos de los puntos fundamentales de la primera etapa se basan en: diagnóstico precoz del embarazo y control integral del mismo, desarrollo de actividad física durante la gestación, control prenatal de calidad y prevención de cáncer de cuello de útero en las mujeres embarazadas.



Por su parte, en la segunda etapa se buscará desarrollar la lactancia materna, enseñar formas de alimentación variada e impulsar la hidratación de la madre durante el periodo de lactancia y profundizar en el correcto uso del sacaleches, entre otras.



La tercera etapa (de 6 meses a 12 meses de vida) intentará fomentar el control del niño sano, desarrollar aspectos perceptivos, fomentar la adecuada introducción de alimentos y bebidas (frecuencia y forma), etc.



La última sección del programa, destinado a niños de 12 meses a 2 años, intentará educar en materia de prevención de anemia y situaciones de riesgo en el hogar, alentar a la vacunación completa y conformación de señales de saciedad del niño, entre otras aristas fundamentales para el desarrollo infantil.



"El trabajo que se ha realizado ha sido muy grande, hemos tomado casos prácticos y ejemplos de algunos programas que se han llevado a cabo en países latinoamericanos y europeos, pero Mil Días es mucho más amplio, además de ser provincial. No sólo se trata del alimento, se trata de un plan educativo, de salud y nutrición cuyos resultados comenzaremos a ver dentro de mucho tiempo, cuando estos niños alcancen los resultados esperados una vez insertos en el sistema educativo y los índices de obesidad y violencia hayan descendido considerablemente", explicó Sandra Merino, directora del área Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública de San Juan.



Para comprender la magnitud y el contexto del inédito plan, se detalla a continuación 20 claves del programa provincial que inicia mañana.



1 Inversión

Todo el proyecto del Ejecutivo provincial, en materia de educación, control de salud y nutrición de mujeres y niños hasta los 24 meses, tendrá una inversión total de 250 millones de pesos, incluyendo capacitación de personal e insumos necesarios.



2 Capacitación

Para llevar adelante el ambicioso y necesario programa de salud, se capacitó a 900 profesionales. Estos serán los encargados de brindar asistencia en todos los centros sanitarios de la provincia.



3 Incorporación

Para recibir el kit nutricional no es necesario ningún tipo de inscripción previa, sólo se debe contar con cartilla sanitaria y control médico/nutricional previo. Se debe llenar una ficha técnica con nombre, domicilio, edad, peso, altura, semana de gestación, fecha de última menstruación y posible fecha de parto, para establecer plazos de controles.



4 Primera etapa

Está destinada a todas las mujeres embarazadas de la provincia. Las que no cuenten con obra social serán las beneficiarias del kit nutricional, pero todas podrán utilizar los mecanismos educativos, consultivos y de salud emocional. Se busca informar sobre manejo de situaciones de riesgo en embarazo y puerperio, uso de alimentos esenciales y rol de la sociedad en el cuidado de las embarazadas y sus derechos, entre otros temas.



5 Controles obligatorios

Los controles están previstos una vez al mes antes de que la mujer comience a transitar el séptimo mes de embarazo, cada 15 días durante el séptimo mes, tres veces en el octavo y una vez por semana en el noveno mes.



6 Lugares indicados

Todos los centros de salud de la provincia estarán adentro del programa Mil Días. En cada uno de estos 147 lugares, las embarazadas recibirán el kit y serán sometidas a controles necesarios para continuar dentro del programa.



7 Segunda etapa

El periodo que contempla el plan Mil Días entre los 0 y 6 meses se aboca específicamente a destacar la importancia de la lactancia desde la primera hora, parto humanizado, manejo de situaciones de riesgo del niño recién nacido, sueño seguro y licencias y derechos laborales de las madres, entre otros ítems.



8 Preparación e ingesta

Con el fin de facilitar la incorporación del alimento indicado para cada etapa, cada uno de ellos se presenta en forma de polvo. Sólo se necesita agua hervida para su preparación y debe ser ingerido una sola vez al día, salvo que por prescripción médica se indique de otra manera. Poseen un vencimiento de seis meses en empaque cerrado y de 14 y 7 días (de 12 a 24 meses) una vez abierto.



9 Opinión autorizada

El reconocido médico Abel Albino, presidente de Conin Argentina (organización que lucha contra la desnutrición infantil), destacó como "espectacular" el programa sanjuanino Mil Días. "Es el primer paso para la solución de muchos problemas futuros. Un cerebro intacto, nutrido y cuidado, es un cerebro que puede ser fácilmente educado", indicó el profesional.



10 Desarrollo evolutivo

Los primeros mil días de un niño son determinantes para el bienestar presente y futuro. Es la etapa donde el cerebro duplica su tamaño, crecen exponencialmente las conexiones neuronales y se desarrolla el 40% de las habilidades mentales del adulto.



11 Índice local

Cifras del Programa de Sanidad Escolar indican que en San Juan, la obesidad y el sobrepeso están cerca del 17 % en niños de edad escolar. Desde el área de Materno Infancia explicaron que Mil Días sin dudas reducirá el número, ya que "evitará que los niños nazcan y crezcan durante los dos primeros años con inconvenientes nutricionales".



12 Fin social

Según el Ejecutivo provincial, el fin de acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños hasta los 2 años de vida contribuirá al progreso social, mejorando a futuro indicadores como mortalidad infantil, obesidad social, rendimiento escolar, reducción de índices de violencia y mejora del ingreso per cápita, entre otros.



13 Elogios nacionales

El mencionado plan también fue ponderado por reconocidas autoridades del ámbito nacional. El primero en hacerlo fue el director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, Esteban Carmuega, quien estuvo a cargo de algunas de las capacitaciones que recibió personal de Salud de la provincia.



14 Tercera etapa

Desde los seis meses a los doce meses de vida del niño se tratará de apuntar a ejes centrales como calidad nutricional, pautas de manipulación e higiene de los alimentos, desarrollo de aspectos perceptivos y mensajes centrales de estimulación.

15 Control a domicilio

La articulación que exige el plan entre el Ministerio de Salud y los centros de salud será fundamental para los controles de los niños. "Llevar fechas y controles al día es esencial, porque sabemos que a los chiquitos que falten, vamos a tener que ir a buscarlos a su casa con asistentes sociales o psicólogas para continuar en el plan", profundizó Sandra Merino.



16 Reconocimiento

Liliana Sapoznicoff, coordinadora de Salud Infantil de la Dirección de Maternidad e Infancia de la cartera nacional fue la primera en mencionar que el programa Mil Días es una iniciativa inédita en el país. "No hay otra provincia que haya logrado dar inicio a un programa con estas características, aunque organizaciones privadas sí lo han intentado", aseguró la funcionaria nacional.



17 Cuarta etapa

Está abocada a niños de entre 12 y 24 meses, y apunta socialmente al aprendizaje mediante el juego y la estimulación familiar. Debido a que es la etapa de alimentación más variada y consistente, el suplemento nutricional se presenta como postre.



18 Sistema de mensajes

Se habilitará un número corto para que las embarazadas y madres envíen por mensaje su estado y así activar una catarata de SMS que informarán y recordará los controles necesarios. Bastará con enviar nuevamente un mensaje de texto (con una palabra designada por el Ministerio de Salud) para cambiar de etapa en materia informativa.



19 Kit completo

El set nutricional además de contener el alimento indicado, contará con dípticos informativos e ilustrativos sobre los cuidados correspondientes a cada etapa del programa. La primera entrega incluirá taza, cuchara y medidor para embarazadas y las de los niños contendrán pote, medidor y explicación para realizar la preparación.



20 Distribución

Entre los días 1 y 5 de cada mes, la empresa Tecnofood distribuirá los kits nutricionales en los 147 centros de salud de la provincia de San Juan. Será el área de farmacia de cada uno de estos centros los que repartirán los sets realizando un exhaustivo control y stock de los mismos para elevar posteriormente el pedido mensual a la cartera de salud.