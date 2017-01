Hoy arranca la concentración de las candidatas a Reina del Sol para continuar con la capacitación que en esta edición pondrá énfasis en las actividades al aire libre.



La idea es que las chicas participen en diferentes actividades turísticas de manera activa y no como espectadoras. Esta es una de las modificaciones que desde Turismo idearon para esta nueva capacitación.

Hoy, a las 9 llegarán al hotel donde se alojarán hasta el próximo lunes.



Las zapatillas serán parte del atuendo que más usarán este año las 19 candidatas a Reina Nacional del Sol. Durante la etapa de capacitación protagonizarán varias actividades de turismo aventura.



La idea oficial es que las experimenten para luego poder fomentarlas. ’Queremos que vivan esa experiencia para después compartirla con los demás y de esta manera promocionar este tipo de turismo’, dijo Carolina Muñoz, presidenta de la Comisión de Reinas.



En este marco las chicas ya participaron de algunas de estas actividades a fines de diciembre. Durante su visita a Iglesia y Jáchal donde participaron de algunas excursiones teñidas de aventura.



Ahora tendrán como escenario el Dique de Ullum, donde harán un circuito de trekking, una actividad prevista para hoy en la tarde. Mientras que en los últimos días de enero visitarán Valle Fértil para hacer el Circuito de Las Cascadas.



A diferencia de los años anteriores, la concentración y estadía serán en otro hotel y de manera fraccionada. Esta vez las chicas se alojarán en Villa Don Tomás, en Rawson, y no en el Hotel Aire Andino, en Capital, como se hizo hasta ahora. El cambio se debe a que Turismo quiere ampliar la participación de prestadores en la fiesta.



A esto se sumará que las chicas no permanecerán alojadas de lunes a viernes como antes. Se alojarán desde hoy y hasta el lunes próximo, descansarán el fin de semana siguiente, para volver a alojarse durante el último fin de semana del mes.



’Esta flexibilidad es para que las chicas que son mamás no estén tanto tiempo lejos de sus hijos. Pero, a partir del 6 de febrero deberán permanecer en el hotel como mínimo 3 días a la semana, hasta el día de la elección de la Reina’, dijo Muñoz.

Semifinales de los artistas revelaciones

Anoche arrancaron las semifinales para elegir a los artistas departamentales que subirán a los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol durante las 4 noches de la Feria en el Parque de Mayo.



En total habrá 19 artistas ganadores, uno por departamento, que podrán participar de la grabación de un disco de Las revelaciones 2017.



Las Noches de Revelaciones, que comenzaron anoche, se realizarán en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria también hoy, el 20, 21 y el 27 de enero.



El 28 de enero se elegirá a los ganadores por cada categoría.