A falta de días para comenzar la Fiesta Nacional del Sol 2020, bajo la temática “Evolución, lo que nos pasó nos hace más fuertes”, las 19 embajadoras departamentales experimentaron el recorrido y las temáticas que se tratan en el Centro Ambiental Anchipurac.

Enmarcado en el programa de capacitación, las jóvenes llevaron su interés por la concientización para el cuidado del ambiente. También expresaron cuáles son las actividades llevadas a cabo en su departamento a los especialistas de la institución.

Cada una de las candidatas prestó atención en cada estación o sector en los que está dividido el recorrido en Anchipurac. Realizaron preguntas a las asesoras culturales que guiaron la visita y comentaron la realidad ambiental y las tareas que se realizan para cuidar el ambiente en sus departamentos.

La concientización en los más chicos y los mayores sobre la separación en origen fue lo que más destacaron las jóvenes para lograr una mejora en el ambiente sanjuanino. Además, comentaron que la forestación y reforestación era muy necesaria en toda la provincia porque los árboles son generadores de oxígeno y porque, además, ayudan a sobrellevar los días más calurosos de San Juan.

Por otra parte, destacaron el trabajo de Raúl Tello, secretario de Ambiente de la Provincia, que acompañó el recorrido y también el de todo el Gobierno de San Juan, pero señalaron que sin la colaboración de toda la población no se puede lograr un mejor ambiente ya que todos llevamos adelante acciones diariamente que no benefician al planeta. Si no modificamos esas actitudes y costumbres, los esfuerzos de pocos no servirán de mucho, coincidieron.

Al terminar, las embajadoras dedicaron un tiempo para utilizar las redes sociales e invitar a todo el público a conocer más sobre este lugar.