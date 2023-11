En la mañana de este jueves se realizó la Maratón de Cierre de los Juegos Intercolegiales 2023, con la participación de más de 100 escuelas de toda la provincia. Este evento deportivo reunió a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, que fueron quienes participaron durante varios meses de las diferentes actividades de los Juegos.

El punto de concentración, previo a la largada, fue la Plaza del Sol, ubicada en el Parque de Mayo, que a las ocho de la mañana ya comenzaba a recibir a los participantes que llegaron a más de ocho mil, representando a 140 escuelas.

Hubo dos recorridos distintos, de acuerdo a la edad de los chicos: 2,7 kilómetros para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 (secundarios), quienes partieron desde el Parque, recorriendo las calle interna, saliendo a 25 de mayo, por ésta llegaron a Matías Zavalla, luego giraron hacia el sur, hasta San Luis, donde tomaron hacia el este y el final fue frente al Estadio Aldo Cantoni.

La distancia de 1.7 kilómetros para la categoría Sub 12 (primarios) partió desde la Plaza del Sol, dejando el Parque de mayo por calle 25 de mayo, transitando hasta Urquiza, donde se giró hacia el sur, para finalizar frente al Estadio.

Posteriormente, con los más de ocho mil chicos, que colmaron las gradas del Cantoni, se pudo disfrutar de un espectáculo de freestyle, Karina Palacio y un grupo de profesoras animaron con la danza y hubo sorteos para los presentes, dando por cerrada la temporada 2023 de los Juegos Intercolegiales.