La unión hace la fuerza. Eso acataron a rajatabla en Albardón donde se logró resurgir la Federación de Uniones Vecinales de ese departamento que se había creado en 1990 pero que hace décadas estaba sin funcionar. La pandemia no hizo más que los presidentes de las cuatro uniones vecinales del departamento se unan buscando soluciones para sus vecinos en tiempos que no son fáciles y rápidamente llegaron a buen puerto.



Hace poco lograron formar la Comisión Directiva de la Federación que ya se puso varios proyectos en la mira pero que apuntó principalmente al agua, un servicio que no estaría abasteciendo como debe a la población. "Este resurgir de la Federación se hizo para tener más fuerza. Si queremos soluciones y nos unimos sabemos que la respuesta puede llegar más rápido", comentó Alejandra Perona, presidenta de la Unión Vecinal Manuel Belgrano y quien fue elegida presidenta también de la Federación.



"Hay vecinos que no la están pasando bien y estaría bueno brindarles una ayuda, un servicio. Creo que de esta unión pueden salir grandes cosas", comentó Carlos Riveros, presidente de la Unión Vecinal de Campo Afuera que nuclea a 450 familias. Las otras dos instituciones que integran esta Federación son la de San Miguel, con 200 socios, y la de La Cañada que integran 500 familias y que tiene como presidente a Alberto Pryjmaczud.



Desde que lograron resurgir esta Federación, ya lograron una reunión con autoridades del Gobierno y plasmar los proyectos que quieren poner en marcha, aunque lo principal es el agua. Las cuatro uniones vecinales son gerenciadoras del agua potable en sus zonas y según comentaron, el servicio no da abasto con el crecimiento poblacional que tuvo el departamento, sin contar que cada día se hace más difícil el pago del servicio.



"Albardón está superpoblado, se hicieron nuevos barrios pero el servicio de agua no se amplió. Entonces hoy no tenemos más pozos, más cañerías, encima la gente no paga y son cuotas mínimas", comentó Pryjmaczud.



A excepción de la Manuel Belgrano, son las uniones vecinales las encargadas de gerenciar el servicio y a pesar que la cuota mensual oscila los 100 pesos, la mora es alta, por eso otro de los objetivos como unión vecinal es intentar tener más llegada a los vecinos para que se pongan al día.



La idea es sumar después otras uniones vecinales del departamento, que hasta el momento no están en regla con los trámites de Personería Jurídica. Mientras tanto esta Federación apunta a imitar los proyectos que ya se vienen desarrollando en las uniones: como la prestación de las instituciones para los eventos como ya ocurre en la Villa San Miguel donde incluso se presta el servicio de lunch, o generar escuelas de deportes como ya funcionan en la Manuel Belgrano. Crear comedores comunitarios, merenderos, talleres de capacitaciones, salas de primeros auxilios como ya cuenta La Cañada.



Todas son ilusiones que se pusieron en marcha en plena cuarentena y que ya van tomando forma debido al entusiasmo que ponen cada uno de sus presidentes.



Entregaron subsidios

El intendente del departamento Albardón, Jorge Palmero, encabezó un acto de entrega de subsidios a clubes federados de las distintas localidades albardoneras. Este acto se realizó junto a autoridades de la Secretaría de Deportes, en la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón.