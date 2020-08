Como se sabe, entre las actividades exceptuadas está la de los alimentos y en ellas aquellas que preparan comida para vender pero con la condición que lo hagan a través del servicio de delibery.

En las últimas horas se hizo viral un insólito posteo de una pachatería sanjuanina que hace un llamado a quedarse en casa y no pedir comida, y hasta "le tira un palito" a sus colegas que buscan aprovechar el momento para sumar más ventas.

Mirá lo que escribió en redes sociales el negocio 'Otro Lugar Sanguchería":

"Siendo realistas lastrarse una pachata no es para nada esencial, pero nos dejan trabajar, así que trabajaremos entre la pandemia para poder atenderlos. Pero no somos héroes! somos unos simples egoístas que nos aprovecharemos de la falla del sistema para salir a la calle porque como a todos, nos hace falta trabajar. Héroes seríamos si fuéramos enfermeros, médicos, policías o simplemente nos quedáramos en casa.

Así que no se dejen engañar con "No salgas, nosotros te llevamos la cena", "Nosotros te cuidamos, quedate en casa", lo mejor es hacerse unos fideos y quedarse quietitos en la casa, que tampoco saben si el delivery tiene covid, rubéola, la peste negra o le grita a su mamá.

Dicho todo esto paso a dejar los números de teléfono para que sigan fomentando la evitable salida a la calle de todo nuestro personal".