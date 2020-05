Laurita Fernández y Nicolás Cabré habían logrado formar una de las parejas más populares del espectáculos. Sin embargo, al comienzo de la cuarentena, la exitosa bailarina confirmó que la relación entre ambos se había terminado. De hecho, ella volvió a vivir en su departamento y perdió contacto con el actor y su hija Rufina.

Sobre la posibilidad de volver con su ahora ex, la también conductora, fue muy clara y sostuvo que eso es rotundamente “imposible”.

En una entrevista con Agustina Casanova, la bailarina contó cómo transitó la ruptura con el actor y afirmó que no fue un proceso fácil de llevar, sobre todo por el contexto que se está viviendo.

“Me separé y me pegó como la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije que ‘ya está, acá está”, dijo.

Por otro lado, no se perdió la oportunidad para dejar en claro que no regresaría con su expareja y dio sus razones. “No porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes no tiene sentido”.

Y continuó: “También es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Y yo hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés“.

En este sentido, Laurita dio a entender que Cabré no está dispuesto a continuar con la relación y, por lo tanto, ella tampoco.