Fabiana Alejandra Rodríguez, la mujer de 47 años que recibió 92 puntos de sutura por el ataque de un perro pitbull, y su familia -madre y dos hijas- con la que convive en la villa cabecera de 25 de Mayo, siguen viviendo días traumáticos tras el incidente ocurrido en la última hora del domingo pasado.

Así lo manifestó la mayor de las dos hijas de la víctima, Magalí Morales (20), quien también describió el momento que definió como el que les cambió la vida. Indicó que esa noche regresaban a casa después de atender el kiosco que administran en la plaza departamental junto a su hermana de 9 años y su madre, cuando vieron el perro en la calle y como se abalanzó sobre ellas. Enumeró que el animal encaró primero a su hermana de 9 años: “Le rajó la campera. Yo corrí con ella para dentro de la casa y cuando regreso, veo a mi mamá tirada en el piso de la puerta de mi casa y el perro mordiéndole la pierna derecha. Yo le pagaba pero no la soltaba. Recién al minuto y medio un vecino pudo soltar a mi madre del perro”.

El angustioso momento derivó en secuelas emocionales muy severas, contó la joven. Su abuela de 76 años está desde el lunes a la noche en el Hospital de 25 de Mayo, al descompensarse luego de vivir la traumática experiencia. Fabiana fue trasladada del nosocomio departamental al Rawson, donde le hicieron 92 puntos de sutura.

“El cirujano que la atendió me dijo que eran mordeduras de puma. Y esto no puede quedar así. Ya le habíamos advertido a la vecina que ese monstruo se escapaba. Dos veces vino antes a atacar a mi casa. Hay una ley y no es justo que ahora mi mamá esté en una silla de ruedas, mi abuela internada. El daño mental por lo que pasamos es terrible”, contó la joven de 20 años.

Magalí pidió oraciones y también colaboración para comprar un medicamento, Dioxilina Plus Dúo 1 gramo. Su contacto es 2645139950.