Una madre sanjuanina hizo viral su pedido desesperado por encontrar el celular que le robaron a su hija. Amira Fernández, es una joven sanjuanina de 23 años que padece una enfermedad terminal y requiere imperiosamente de dar con su teléfono porque en el aparato tiene la historia clínica de su enfermedad. La chica fue asaltada el jueves en pleno centro por dos sujetos que la golpearon para sustraerle el Samsung A12 color negro.

"Este es un pedido de humanidad, de solidaridad, de misericordia", expresa entre lágrimas Mariela Emilce Cuello, la madre de la chica. Amira se encontraba esperando el colectivo en la esquina de Avenida Libertador y Aberastain, en pleno centro, el jueves cerca de las 20 horas. Dos sujetos a cara descubierta, la golpearon para quitarle el teléfono. Según la mamá de la chica nadie de las personas que vieron la situación intervino, lo cierto es que la chica corrió a los malvivientes gritándoles que les devuelvan el teléfono. "Tiene toda la historia clínica de su enfermedad allí, contactos con profesionales no solo del país sino de otros países que la están tratando. Estamos desesperados. Tienen la vida de mi hija en sus manos", expresó la madre.

La mujer explicó que son una familia trabajadora y se lamentó de no poder ofrecer una recompensa porque no cuentan con dinero. Por eso la mujer pidió que quienes lo tengan se apiaden de la situación. "No tenemos plata para comprarle una computadora, ella estudia abogacía y todo lo hace con el celular", manifestó la mujer. Además, en el teléfono se encuentran los estudios realizados con profesionales de México y Miami.

Se trata de un teléfono Samsung A12 color negro con funda transparente. Por cualquier información, comunicarse al 2645807847.