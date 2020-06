El viernes, por videoconferencia y en horario a confirmar, se reanudará el tercer megajuicio de Lesa Humanidad de la provincia. La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal (TOF) que lleva adelante el debate y fue comunicada el viernes pasado a las partes. Previo al inicio, el miércoles habrá una audiencia de prueba para que la fiscalía y la defensa de los imputados puedan hacer uso de la plataforma pública de videoconferencia del Poder Judicial y así, despejar dudas sobre el mecanismo de audiencia del viernes. Con la reactivación, el juicio comenzará a transitar una etapa clave que corresponde a la recepción de la prueba y, oportunamente, a la declaración de los testigos. En la mira hay 31 imputados, entre exmilitares, expolicías y un exfiscal federal.

La decisión del tribunal, que encabeza Alberto Carelli junto a Paula Marisi y Gretel Diamante, de retomar las audiencias del tercer megajuicio de lesa humanidad, radica en dar cumplimiento a una obligación procesal que indica que no puede haber ausencia de debate por más de 10 días hábiles. Así, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el 10 de junio levantar en San Juan la feria judicial extraordinaria, dispuesta por el aislamiento preventivo y obligatorio por el avance del coronavirus, existe una urgencia para llevar adelante una audiencia en el corto plazo. Además, el fiscal General de la causa, Dante Vega, ya había solicitado al TOF que se continúe con el debate lo antes posible. De hecho, el mes pasado, le requirió a los magistrados que se conforme una mesa de trabajo, entre todas las partes, para definir cómo seguirá el megajuicio. El pedido del representante del Ministerio Público se dio al asegurar que "el juicio puede continuar a través de plataformas virtuales". A su vez, el tribunal dio muestras de avanzar ya que les pidió a las defensas de los 31 imputados que informen quiénes iban a brindar su declaración indagatoria en la próxima audiencia. Según indicó Vega, todos los imputados rechazaron esa posibilidad y se negaron a declarar, decisión que no implica que no lo puedan hacer más adelante.

Con esa negativa, las fuentes consultadas indicaron que en la audiencia del viernes se podrán avanzar varios pasos ya que no sólo se definirá un cronograma para saber cómo continuará el debate, sino que se pasará a una etapa decisiva. Es que se espera que se dé paso a la recepción de la prueba y que los testigos, aquellos que lo quieren hacer, puedan dar su testimonio. Un paso que no se cumplirá es la lectura de las imputaciones porque en la última audiencia, que se dio en marzo, las partes acordaron omitir esa etapa. Además, respecto a los testimonios, muchos son parte de los dos megajuicios anteriores (ver recuadro), por lo que no será necesario que todos presenten su declaración. También, cabe recordar que para este proceso, la cantidad de testigos en importante, se calcula que ronda las 400 personas.

Respecto a las medidas sanitarias y al contacto de las partes vía videoconferencia, el TOF comunicó que "la sala de audiencia cumple con todos los protocolos sanitarios correspondientes y se encuentra habilitada para su concurrencia", por lo que aquellos que quieran podrán asistir al edificio de calle Mitre y Avenida Rioja. Además indicó que "se habilita la participación a través de la plataforma pública de videoconferencia del Poder Judicial, para la participación virtual" y que "el miércoles 17, a las 16, se hará una audiencia de prueba de la plataforma, para las partes e imputados.

Antecedentes

El 22 de octubre de 2018, el tribunal condenó a prisión perpetua a dos ex policías y nueve ex militares, entre ellos a Olivera y De Marchi, aplicó penas de 6 y 18 años de prisión para otros dos imputados, y absolvió a los tres restantes. Los acusados fueron considerados responsables de asociación ilícita, homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, violación agravada, abuso deshonesto y violación de domicilio.

Antes, el 3 de julio de 2013, recibieron condena a perpetua Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto (fallecido). A su vez, Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron 25 años, mientras que Alejandro Lazo (fallecido) tuvo un castigo de 10 años.

Imputados

31 Esa es la cantidad de personas que están en la mira. Entre ellos hay exmilitares y expolicías. Enfrentan causas por torturas y desapariciones.

Causas

8 Son los expedientes que se tratan en el tercer megajuicio. Están las causas Yannello, policías, instructores, Farías, Ripoll y Nívoli, entre otras.

Defensas en oposición

Las defensas de los imputados, representada por Sandra Leveque, Esteban Chervin y Marcelo Fernández, se habían opuesto al reinicio porque, según expresaron, existen problemas de conectividad y falta de control sobre las testimoniales. Además, que "no se puede ejercer el derecho de defensa de los clientes".