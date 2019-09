Este fin de semana, Diego Rodrigo Alegre llegó con cuatro balas en el cuerpo a la guardia del Hospital Interzonal en Ezeiza, distribuidas entre el abdomen, el torso y la ingle. De 19 años, oriundo de Monte Grande, padre de un bebé, Alegre estaba acompañado de una mujer de 46 años que decía ser su suegra, que le aseguró a los médicos que a Diego le habían intentado robar la moto y que llegó herido a la casa de ella en la zona de El Jagüel. A Diego lo operaron de urgencia, salió estable del quirófano. No tenía su DNI, su suegra no lo había presentado. Los médicos llamaron al 911, transmitieron el relato del supuesto robo y tentativa de homicidio. El personal de la Comisaría 5º chequeó la historia, no encontró ninguna coincidencia con la realidad.

Así, un policía de la 5º se presentó en el Hospital, lo identificó rápidamente. Diego Alegre, alias "Maña", según fuentes policiales, tenía pedidos de captura por su presunta participación en dos robos y dos homicidios ocurridos este año.

El primero en la lista data del 11 de mayo de este año, el crimen del sodero Horacio Cárdenas, ocurrido en El Jagüel mientras Cárdenas, de 46 años, hacía un reparto en su Ford F-100. Por el hecho ya fueron detenidos cuatro jóvenes. Cámaras de seguridad en la calle Mariano Alegre lo vincularon al robo de una moto Ducati poco después. La moto fue encontrada en la villa El Pantano de Esteban Echeverría, junto a una pistola 9 mm con el número limado. Se la encontraron a Kevin, presunto cómplice de "Maña" en el crimen del sodero Cárdenas, que tenía también unas 60 dosis de paco y un pedido de captura por venta de drogas.

A Diego Alegre la Justicia también lo buscaba por el robo a otros dos soderos, a cargo de un camión de la empresa Cimes, un ataque también en El Jagüel, en la esquina de 25 de Mayo y Cichero.

La última imputación data del 14 de julio pasado: la Policía Bonaerense vincula a "Maña" al asesinato de Miguel Ezequiel Espinoza, baleado por la espalda en Luis Guillón a metros de un hotel alojamiento, un caso a cargo de la UFI Nº2 de Esteban Echeverría.

Alegre continúa internado e inconsciente, custodiado por dos policías en el Hospital Interzonal, a disposición de la UFI Descentralizada de la jurisdicción, que deberá encontrar quién fue el que le disparó a Alegre y en qué contexto.

El perfil de Facebook de Alegre revela mensajes curiosos. Con su moto entre las piernas y una lata de medio litro de cerveza en la mano, "Maña" escribió en abril: "Pero si tu me matas paso hacer famoso (sic)".