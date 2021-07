LAS GRULLAS es una empresa sanjuanina abocada a las energías renovables en este caso vamos hablar de los termotanques solares. ¿POR QUE ELEGIRNOS? Y POR QUE NUESTROS termotanques, para agua caliente sanitaria.

¿QUÉ ES UN TERMOTANQUE SOLAR?

Es un equipo pensado para generar agua caliente sanitaria usando la radiación del sol. Es un equipo autónomo, es decir que se instala, se llena con agua y ya comienza a funcionar, generando agua caliente.

FUNCIONAMIENTO:

Termotanque solar no presurizado se basa en la circulación natural de agua entre los colectores solares y el tanque de agua. A medida que el agua en los tubos de vacío se calienta, se eleva naturalmente en el tanque, mientras que el agua fría en el tanque fluye hacia abajo a los tubos de vacío, causando la circulación en todo el sistema.

PARTES DE UN TERMOTAQUE SOLAR:

Los colectores: son el elemento que captura la radiación emitida por el sol, producto del cual calienta el agua.

El tanque de acumulación: es el componente responsable de almacenar y mantener caliente el agua hasta su uso. En realidad, son dos tanques uno interior de acero inoxidable SUS 304, espesor 0,51mm y otro externo de acero inoxidable SUS 201BA, espesor 0,40mm, capa de aislamiento de espuma de poliuretano. En tiempos de baja irradiación, conservan por más de 72 hs la temperatura alcanzada sin observar cambios importantes en ella, también incluye una Barra de Magnesio interna que protege de la corrosión al tanque interno procurando extender su vida útil, que usualmente es más de 30 años.

El Soporte, sirve para el montaje de todo el dispositivo, también está construido en acero inoxidable galvanizado brindando seguridad a todo el conjunto y una gran duración aun en zonas salitrosas (por ejemplo, aledañas al mar).

TERMOTANQUE SOLAR NO PRESURIZADO, ATMOSFÉRICO:

Son de funcionamiento sencillo, pero por ello no dejan de ser muy eficientes. Destinados básicamente a proporcionar agua sanitaria caliente (para bañarse, lavar ropa, etc.). Su funcionamiento está basado en la presión atmosférica ya que solo trabajan con esta, sin necesidad de bombas de presión u otros aparatos. Se colocan usualmente sobre el techo, con una distancia de 20 a 200 cm (contando desde la base del tanque de agua hasta la entrada del termotanque solar). En este sistema, proporciona presión por la columna de agua desde la salida del termotanque al grifo o a la ducha. En definitiva, la presión es muy similar a la que se obtenía anteriormente a la colocación del termotanque. Excediendo esta distancia al tanque principal, se debe complementar con un pequeño tanque auxiliar (5/10Litros) que amortiguara la presión que se genera la diferencia de altura. Si bien no necesitan bomba, pero dejamos claro que tampoco la permiten. Los colectores, son tubos de vidrio; fabricados en una aleación con boro silicatos lo que permiten una dureza superior, tal que soportaran granizo de hasta 2.5 cm. Son dos tubos concéntricos entre los dos hay vacío, lo que proporciona aislación con el medio ambiente, y el interior donde circula el agua este revestido de 3 capas de óxidos siendo esta tecnología la última desarrollada, lo que brinda la máxima eficiencia captando la energía solar y produciendo calor.

¿DÓNDE PODEMOS INSTALARLOS?

Los termotanques solares LAS GRULLAS pueden ser instalados sobre cualquier superficie en donde reciban abundante luz solar, dependerá del tipo de termotanque la elección del lugar. Usualmente se colocan sobre los techos. La superficie en donde se instalen debe constituir un plano paralelo a la línea del horizonte. Capaz de soportar el peso del termotanque lleno de agua. Existen accesorios para colocarlos en techos a dos aguas sin problemas. La instalación es sencilla, y rápida ya que una persona puede instalarlo. Es muy importante tener en cuenta la ubicación de los termotanques solares, los que siempre deben mirar hacia el ecuador, en nuestro hemisferio al norte. El Angulo con que se entregan los productos es de 45º (los colectores con respecto a la línea de apoya) el cual debe ser respetado, si bien dejamos aclarado que siendo nuestro país tan amplio puede optimizarse, eso lo deberá hacerlo alguien con conocimientos.

¿QUIÉN PUEDE INSTALARLO?

Su distribuidor le ayudará con la recomendación de un instalador entrenado, tenga en cuenta que la instalación incorrecta producirá un menor rendimiento del producto.

¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DEL TERMOTANQUE SOLAR "LAS GRULLAS"?

La vida útil de nuestros productos es de más de 30 años. Siempre que se haga un correcto uso y mantenimiento de los equipos, estos posibilitarán una mayor duración.

¿QUÉ MANTENIMIENTO NECESITA?

Muy simple, mantener los tubos limpios, se recomienda realizar una limpieza externa (con un paño seco) antes de la llegada del invierno, estos se deben limpiar en horarios en donde no tengan sol. Es importante mantener la barra de magnesio en buenas condiciones. En caso de agua dura, será necesario cambiar esta para seguir protegiendo el equipo (se aconseja controlar la barra cada 3 meses).

¿CÓMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOTANQUE DURANTE LOS DIAS CON LLUVIA Y/O NUBLADO?

Aunque la cantidad y densidad de nubes disminuye el rendimiento de los termotanques solares, en un día cubierto podrá igualmente obtener agua caliente. Luego de 72hs sin sol directo el agua dentro de nuestros equipos comenzará a perder una cantidad de calor significativa. En el caso de varios días sin sol o con lluvias, se puede encender la resistencia eléctrica un sistema auxiliar que se vende como accesorio o el sistema convencional, que actúa como fuente de apoyo para elevar la temperatura del agua al nivel requerido, pero tengamos presente que el agua no entrara fría si no tibia porque de día, ¡el sol siempre esta! Puede que no llegue a la temperatura ideal pero siempre calentara.