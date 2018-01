Función continua. El dique Cuesta del Viento es caballito de batalla para el turismo en Iglesia. Los prestadores de servicio señalan que ya consiguieron un público cautivo.

Las vacaciones de verano en el país ingresan en su tramo más transitado y en los departamentos turísticos del interior sanjuanino vuelven a abrir sus expectativas a una nueva temporada. En un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO a referentes del sector turístico, se desprendió que a las bondades de la naturaleza en cada lugar se sumaron otras fortalezas, como mayor oferta gastronómica o realización de nuevas actividades, aunque también queda mucho camino por recorrer. Y el denominador común tiene que ver con la "conectividad", ya sea con la disponibilidad de internet en el teléfono del turista o el pago con tarjeta de débito y/o crédito, entre otros. Por otro lado, continuar con la instalación de más cajeros automáticos y profundizar la capacitación del personal vinculado a la actividad, además de entablar promociones que no provengan solamente del sector público, también figuran en las necesidades de los 4 departamentos: Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Jáchal.



El dique Cuesta del Viento sigue siendo un poderoso imán para quienes practican windsurf o kitesurf y crecen también el rafting y otras actividades. Nicolás Meglioli, al frente de "La Morada Aventura", afirmó que "ya existe un público cautivo y se generó el efecto que todos los prestadores apuesten al crecimiento. Desde los paradores en el dique hasta el pequeño kiosco".



Carla Meglioli, a cargo del restaurant "El Martillo", coincidió en su análisis. "Hoy la propuesta gastronómica en Iglesia cuenta con un abanico muy amplio, adaptado a distintos gustos y bolsillos. Por ejemplo en nuestra carta tenemos nuestra insignia, la trucha, y también el bife de chorizo, que es lo que busca principalmente el turista chileno que viene por las aguas termales". Carla reconoció que la principal incomodidad se genera cuando debe advertirse que el posnet no funciona, por lo que no puede abonarse la cuenta con tarjeta.

Cielo y tierra. El Parque El Leoncito es uno de los motivos para recorrer los valles calingastinos.



En la zona de Calingasta, el otro valle cordillerano de la provincia, el panorama es similar. Heber Tapia, director de Turismo de la Municipalidad, señaló que debido a diferentes actividades programadas para este mes, como la Fiesta del Ajo o el aniversario del departamento, se espera un buen movimiento de visitantes. "Hay muy buen diálogo con el sector privado y hay muchos prestadores que mantuvieron la tarifa del año pasado. Eso es fundamental para luchar contra el boom de los viajes a Chile", indicó el funcionario quien reconoció que "es fundamental seguir mejorando la comunicación vial, telefónica y de internet. Y coincido que el servicio de electricidad es muy caro, una carga que se convirtió hoy en muy pesada para los prestadores".



En Valle Fértil, el caudal de optimismo es directamente proporcional al de los ríos. La abundancia en agua reverdeció la flora y Jorge Castro, del área de Turismo de la Municipalidad, aseguró que "hay muchas propuestas de actividades en la naturaleza, desde cabalgatas a trekking, que se complementan con la tranquilidad del Valle". El director afirmó que está surgiendo una asociación de prestadores que contribuirá "a un crecimiento de todo el conjunto. A veces somos un poco egoístas y está demostrado que lo mejor es trabajar en forma conjunta". Walter Sosa, titular de la Asociación en formación, ASTU Valle, indicó que la necesidad del manejo de información puntual, como estado del camino a Ischigualasto, originó que se vayan agrupando distintos prestadores. Entre las tareas, esta asociacion desarrolló una aplicación (Descubrí Valle Fértil) que sirve de información para un turista que quiera recorrerlo. Aunque el problema de conectividad y la falta de cajeros automáticos son también característicos en el Valle, Sosa agregó que la señalización vial es otro punto a mejorar en el departamento, en tanto que Castro añadió el material de arrastre que ocasionan las lluvias.

Bendita agua. En Valle Fértil aguardan una gran temporada turística por la abundancia de agua.



En el caso de Jáchal, la situación es diferente. Con la instalación de antenas 4G, la telefonía móvil dio un importante salto de calidad en el semestre pasado. Pero los prestadores consultados afirmaron que en este enero es inferior la cantidad de visitantes a comparación del año pasado. La mayoría son familias de otras provincias que viajan a Chile por el Paso de Agua Negra. Ana Barreriro, del hotel San Martín, reconoció sentirse sorprendida por la disminución de ese tipo de turistas que en general llegan sin previo aviso. Desde Turismo de esa Municipalidad, Rubén Godoy afirmó que "en esta época del año apuntamos a que los visitantes piensen en aumentar su estadía. Apuntamos a resaltar la tranquilidad y la noche jachallera, por lo que comenzaremos con un ciclo de peñas alrededor de la plaza. Por otro lado, estamos elaborando un proyecto de ofrecer un voucher con descuentos en hospedajes y restaurantes".



El arroyo de Agua Negra posiblemente sea el botón de muestra. Godoy, los prestadores consultados e incluso la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, resaltaron las características de este lugar, donde hay un camping y también un restaurante con una carta que no se encuentra en el resto del departamento. Su creadora, Marta Muñoz, indicó que debió reducir de jueves a domingo los días de atención por la disminución de la cantidad de comensales. Y agregó que necesita del apoyo del sector público para urbanizar el camino que la conecta a la ruta para que el turista encuentre sin dificultad el lugar.

Protagonistas

Julio Fierro - Tata Viejo, Jáchal

"Si bien hasta ahora en este enero es inferior la cantidad de turistas a comparación del año pasado, esto es muy superior a hace diez años. Hay que buscar la forma que la gente que va a Chile se quede un poco más".



Perla Lavin - El Alemán, Barreal

"Es fundamental que cada sector trabaje en lo suyo. Que los privados no esperen que venga todo desde el Estado y que éste se aboque a mejorar más la infraestructura para ofrecer un mejor servicio".

Oscar Reinoso - Valle Extremo, Valle Fértil

"Hemos logrado ampliar la oferta de actividades en contacto con la naturaleza para los turistas. Podría aprovecharse más el dique, pero es necesario que haya una regulación desde Náutica".

Lala García - El Viejo Carretón, Rodeo

"Ya es usual que haya un público fiel y se logró por estar trabajando acá y no tratar de alquilar cabañas desde San Juan. Además de las actividades en el río o el dique, la gente busca el aire y la paz de Iglesia".

Ariel Giménez - Pte. Cámara Turismo

"La población en los departamentos turísticos está abierta a los visitantes y eso es tan importante como sus atracciones naturales. Falta continuidad en promoción. Este año en la FIT estuvieron Calingasta y Valle Fértil".

Cristian Wetten - Presidente ASTA

"Hay muchos prestadores que se equiparon muy bien y cuentan con la experiencia para ofrecer un buen servicio. De esta manera se puede ofrecer nuevas alternativas a las ofertas tradicionales de turismo".





"Si sólo esperamos que el turista llegue, no va a llegar"

La ministra de Turismo y Cultura de la Provincia, Claudia Grynszpan, afirmó que es tan necesario continuar mejorando la infraestructura de los departamentos turísticos como el cambio de mentalidad de los sectores vinculados con la actividad. Citó como ejemplo la tarjeta de débito o crédito: "Es verdad, hay que seguir trabajando en la tecnología para un mejor servicio de internet. También, trabajar con las entidades bancarias para que ese posnet no tenga un costo alto en el prestador o comercio adherido. Pero es igual de necesario que los comercios se adhieran. Porque sucede que un negocio tiene posnet y el de al lado no tiene interés de prestar ese servicio".



-Otro reclamo generalizado es la instalación de más cajeros automáticos.



-Se trabaja en forma conjunta con Banco San Juan y otras entidades. Hoy hay más cajeros pero sin dudas que debe seguir creciendo la cantidad.



-¿Cuál es su análisis de que no existan cámaras departamentales que agrupen a la mayoría de los prestadores?



-Las cámaras y asociaciones son importantes pero lo más importante es el trabajo conjunto. Lo que veo es que los prestadores, ante una situación de conflicto o de evolución, se reúnen todos. Lo hemos notado en las convocatorias que hicimos en Calingasta o en Iglesia por ejemplo.



-¿Hay espíritu de crecimiento integral?



-Sí. Mirando para atrás se ve una evolución en general en todos los departamentos. Se lograron avances. Por supuesto que no está todo hecho, ni mucho menos, pero ya está reconocida la importancia del turismo en cada comunidad. San Juan empieza a tener peso específico a nivel nacional y no es sólo por el turismo de vacaciones. De hecho, la temporada más fuerte no es el verano. Es Semana Santa, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos.



-¿A qué se debe?



-Ahora es la competencia con el sol y la playa. Hemos conseguido una ocupación sostenida todo el año por el turismo de reuniones y eventos. El turismo hoy es una actividad muy sensible a los cambios. Como los tecnológicos, o el comportamiento de consumo de los turistas. Por eso es tan dinámico. Tenemos que entender que si sólo esperamos que el turista llegue, no va a llegar. Tenemos que salir a buscarlo y eso se hace con promoción y a un trabajo sostenido con los prestadores, que también se pusieron a nivel para mejorar los servicios.



-¿Hay estudios comparativos de costos para el turista con otros destinos?



-En todo el interior del país hay un nivel similar. Hoy, con internet el turista compara todo. De todos modos, no creo que San Juan deba ser una plaza hotelera con precios demasiado bajos, que lleve a traer a un turista que no gasta. Tenemos que pensar que más que tener precios bajos, es tener precios competitivos. Mejor ofrecer un producto con buena relación precio-calidad que uno barato.