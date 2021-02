Prácticamente 1 de cada 5 vehículos que pasan por la verificación técnica en San Juan no consiguen la aprobación en el primer intento, según un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO. El 17% consigue un permiso condicional de 2 meses de duración, ya que uno de los aspectos verificables no superó la revisión y el propietario tiene ese plazo para regresar con el aspecto observado ya solucionado y así conseguir la oblea definitiva de circulación durante un año. En tanto que el 2% directamente es rechazado porque en el análisis se consideró que el vehículo no está en condiciones de poder circular.

Ni frenos, luces reglamentarias o el sistema de dirección. La primera causa en San Juan por la que el vehículo no supera todo el test en el taller se encuentra en la carrocería. El 24% de los casos en los que se expide una aprobación condicional se encuentra en la carrocería. El estado general de guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, parabrisas, luneta y cristales laterales, limpiaparabrisas y espejos retrovisores debe estar en buenas condiciones, para recibir el ok.

Porcentaje del motivo por el que los vehículos obtuvieron un permiso condicional de 2 meses de circulación.

En segundo lugar, muy cerca con el 23,33%, de las causas por las que la aprobación es condicional se debe a que en el vehículo no funcionan correctamente todas las luces reglamentarias. En tanto, el sistema de frenaje, con el 19% completa este podio.

Aunque no supera el 2% de los vehículos verificados aquellos que no consiguen ni la aprobación condicional, esto también sucede. Aquí el principal responsable del ‘aplazo’ es el sistema de frenos, con el 72 por ciento de los casos. Deterioros severos en el bastidor, chasis (11%), neumáticos (8%), dirección (7%) y carrocería (2%), han sido también motivo de la situación.

Porcentaje del motivo por el que los vehículos no obtuvieron ninguna clase de permiso de circulación.

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la Revisión Técnica son:

• Sistema de frenado

• Sistema de dirección

• Sistema de suspensión y ejes

• Sistema de rodamiento

• Chasis, motor y transmisión

• Llantas y neumáticos

• Sistema de iluminación (de faros de cruce, o bajas; de faros de largo alcance o altas; de luces de posición; luces de freno; de giro y adicionales)

• Nivel de ruido: silenciador y sistema de escape.

• Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

• Identificación del vehículo: Numeración de motor, Carrocería, chasis, chapa patente (concordancia con la documentación, ubicación reglamentaria, legibilidad).