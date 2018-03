Por Mario Luis Romero - Enviado especial de DIARIO DE CUYO



Malvinas los abrazó. El Sol recibió a la delegación de veteranos sanjuaninos este sábado a la siesta como hijos de esta tierra, lejos de aquel frío del que no se olvidan jamás y que fue un agregado durísimo en una guerra desigual. Desde que en el avión se divisaron las siluetas del archipiélago, la expectativa atravesó a todos. Fotos, comentarios y los primeros recuerdos. No era para menos. Han pasado 36 años desde que pisaron las Islas, e incluso muchos de ellos nunca lo hicieron porque les tocó tareas en el mar. Ya no es lo que era, comentaban.



Cuando el minibús los trasladó hasta el hotel reconocían los montes, no las edificaciones. Reinó la tranquilidad. Sabían las reglas. La llegada fue en la base militar donde también se atienden vuelos comerciales. Un lugar en donde se debe respetar todo, y eso se advierte desde el avión mismo. En la mayoría no hubo lágrimas, si silencios interminables y ojos vidriosos. Ya los chistes de Río Gallegos quedaron de lado. Era otro el clima, buen ánimo claro, pero Malvinas es un pedazo de sus corazones.



Un vez que se instalaron en el hotel, dejaron sus bolsos, salieron a las puertas. Hay lengua de agua que ingresa a esta parte del archipiélago, en Puerto Argentino (Stanley). Lo miraban en silencio, cuantas cosas se le pasaban por la cabeza.



Los que van



La delegación de veteranos está compuesta por José Luis Porra, Carlos César Rubina, Rolando Daniel Ramos, José Luis Muñoz, Héctor Hugo Sabino, Sergio David Arabel, Carlos Alberto Cherioni, Adolfo Sohar Rojas, Duilio Oscar Dojorti, José Eduardo Guevara, Osvaldo Norberto Escalona, Hugo Eduardo Perea, Néstor Julio Ortíz Castro, Luis Alberto Alonso de Armiño y Elio Dante De la Fuente. En tanto que viaja Stella Maris Montaño, hermana de Agustín Hugo Montaño, sanjuanino fallecido en las Islas.