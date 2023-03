En la mañana de este martes, después de la nueva propuesta salarial del Gobierno provincial, los docentes autoconvocados decidieron en asamblea no aceptar esa oferta. La definición no fue unánime, sino por mayoría, teniendo en cuenta la opinión de los maestros cada uno de los departamentos. Ante la negativa, si bien aún la decisión no fue informada a las autoridades oficialmente, trascendió que el Gobierno implementará el descuento de los días no trabajados.

Cabe recordar que, ya con la paritaria cerrada con los gremios docentes, las autoridades de la provincia decidieron abrir el diálogo con el sector de los docentes autoconvocados y les propusieron adelantar el aumento del 20 por ciento de noviembre y dividirlo en un 10 en abril y un 10 en julio, además del aumento ya estipulado del 41,1 por ciento en marzo y otro 10 en septiembre, lo que da un total de 71,1.

Ante este panorama, pasado el mediodía de la jornada número 10 de paro y movilización, representantes de autoconvocados de cada departamento se reunieron frente al Centro Cívico y expresaron si los docentes votaban a favor de aceptar la propuesta o no. Después de oír a cada referente se definió que, de los 19 departamentos, 13 votaron en contra y sólo 6 a favor. En ese contexto, se decidió además continuar con el paro.

Lo que se espera a partir de ahora es que, los representantes acerquen a las autoridades de Gobierno la negativa y continúen discutiendo para generar una contrapuesta, para acercarse nuevamente a Casa de Gobierno con la intención de plantearla.

En este contexto es importante recordar que ayer, cuando los docentes autoconvocados propusieron a las autoridades un incremento del 41,1% en marzo, 15% en abril y 15% en junio; se informó oficialmente que esa "contrapropuesta es de imposible cumplimiento para el Estado Provincial".