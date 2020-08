Los concesionarios de kioscos de establecimientos escolares decidieron agruparse recientemente para poder realizar un pedido unánime y así tratar de resolver la difícil situación que atraviesan desde el inicio de la cuarentena obligatoria. “Nosotros hace muchos meses que no trabajamos, desde el día que suspendieron las clases. Recién ayer tuvimos una primera reunión con un asesor del gobierno para hablar de nuestra desesperante situación. Y muy acertadamente se nos recomendó que nos agrupáramos primero”, comentó Jorge Galdeano, Representante de Kioscos de Escuelas Privadas.

A los más de 130 días sin poder trabajar, se suma la compra inicial de mercadería que tradicionalmente realizan los kiosqueros de las escuelas para encarar el ciclo lectivo. “Muchos de nosotros realizamos una compra grande a principio de año y no hemos podido trabajar. Incluso algunos se les venció la mercadería o la terminaron donando y tuvieron que vender los autos para poder pagarla”, explicó Galdeano. Y agregó: “A esto se suma que muchos tenemos empleados y debemos seguir pagando los sueldos y las cargas sociales, lo que nos dificulta aún más esta crisis económica que atravesamos”.

Otra de las situaciones que atraviesan los kiosqueros de escuelas es que en su mayoría están enmarcados legalmente como monotributistas clase “C”, por lo que no han podido acceder a ningún beneficio nacional como IFE o ATP. “Muchos de nosotros no tenemos todos los papeles necesarios para poder solicitar el ATP, entonces se nos hace muy complejo poder seguir, sobre todo porque ya nos han dicho que hasta el año que viene no vamos a poder abrir los kioscos de las escuelas, ya sea públicas o privadas”.

Al encuentro con gobierno acudieron representantes de concesionarios de kioscos de escuelas públicas, privadas y técnicas. “En un solo día sumamos 42 integrantes. Según nuestras cifras son 170 personas las que trabajamos en los kioscos de escuelas en San Juan. Representamos a 53.000 alumnos, es decir que movemos mucha gente, pero no nos escuchan. En realidad nos están escuchando, pero no hemos recibido ningún tipo de ayuda”, explicó Galdeano.

El pedido de ayuda de los kiosqueros de escuelas sanjuaninas busca destrabar una situación que, según el protocolo del Ministerio de Educación, se resolverá recién en 2021. “Desde gobierno nos han dicho que nos iban a conseguir una reunión con el Secretario de Comercio y el Ministro de Educación, ya que nosotros pertenecemos a ese ministerio. Pero si esto sigue así hasta el año que viene, básicamente estamos muertos”.

Los integrantes de la nueva agrupación sanjuanina indicaron que otras localidades como Tucumán y Capital Federal han resuelto la ayuda a los concesionarios de kioscos escolares mediante mecanismos de asistencia financiera y económica. “Sabemos que les han otorgado el IFE. Incluso les han ayudado para que puedan recibir el ATP y les han fijado el canon mensual de pago. Aquí en San Juan, muchos de los concesionarios de kioscos de escuelas son jubilados que cobran la mínima y con lo que sacan en las escuelas completan sus ingresos”, indicó Galdeano. Y finalizó: “En Capital Federal entendemos que fijaron el canon que los kiosqueros pagan a las escuelas hasta el 2022. Nosotros les pagamos a las cooperadoras un monto para trabajar mensualmente, varía por el establecimiento, puede ir de 7.000 a 23.000 pesos. Nos ayudaría mucho que ese montó que pagamos mes a mes quede fijo y no aumente, sino se nos va a hacer imposible”.