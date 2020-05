Los contadores públicos, representados por los 24 consejos profesionales de Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales (Facpce), emitieron ayer un comunicado respondiendo a las declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández, quien señaló en una entrevista televisiva que hay que evitar "mucho gasto en contadores".

A nivel local, Carlos Landa, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan manifestó la total adhesión a la manifestación realizada recientemente por la federación. La solicitada publicada por los contadores nacionales indica que son "interlocutores válidos entre el Fisco y los Contribuyentes", y agregaron que también son aquellos que coinciden en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse. "Nosotros no somos los que escribimos las normas, que muchas veces se contradicen entre sí, sino que las padecemos".

Cabe destacar que el pasado 25 de mayo, el Presidente dijo en una entrevista en C5N: "Nosotros tenemos que cambiar este sistema, tenemos que cambiarlo y tenemos que ordenarlo. Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en cinco impuestos se concentra el 80% de los ingresos del Estado, y esa simplificación a las empresas les haría muy bien, porque les evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores; les ayudaría muchísimo sin ninguna duda".

Carlos Landa, presidente del Consejo de Ciencias Económicas.

A continuación la solicitada completa:

Somos los Contadores Públicos los interlocutores válidos entre el Fisco y los Contribuyentes.

Somos aquellos que coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos.

También somos aquellos que pensamos que a las empresas les haría muy bien que las normas sean claras. Que somos aquellos que, también, pensamos que le haría bien al país. Y nos haría bien a nosotros, los Contadores Públicos, que no tendríamos que pasar horas, días, meses y años trabajando, inútilmente, con herramientas que no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras.

Los Contadores Públicos somos aquellos profesionales que intervenimos en la mayor parte de las actividades de la economía, tanto en la esfera privada como en la pública, brindando asesoramiento, atención permanente y apoyo técnico también a otras profesiones.

Los Contadores Públicos, los profesionales de Ciencias Económicas, los Consejos provinciales que nos nuclean, la Federación, sí y claramente sí, somos aquellos que ofrecemos, permanentemente, todo lo que está a nuestro alcance, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, para poder participar en la reforma que el Presidente menciona.

Sin duda, no somos los Contadores Públicos los que interpretamos normas a nuestro antojo para que se paguen menos impuestos.

Sin duda, no somos los verdaderos gastos que se dice tienen las empresas. Somos los que, con nuestro capital intelectual, ayudamos a las empresas a que sigan adelante. Y eso es una inversión.

Los Contadores Públicos somos aquellos que, una vez más, decimos:

Acá estamos Señor Presidente. A su disposición y a disposición del país. No como gasto. Como argentinos con ganas de trabajar por un país mejor, no buscando culpables, sino encontrando soluciones.