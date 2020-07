Por primera vez en 25 meses, desde mayo de 2018, que las ventas no superaban al mismo mes del año anterior. Pero en junio, al analizar las cifras de patentamientos (ventas minoristas) de vehículos cero kilómetro en todo el país se llega a que fueron 36.9911 unidades, 2,3% por arriba de las 36.161 de junio del año pasado, según difundió ACARA. En lo que va del año, los patentamientos suman 153.099 unidades.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, sostuvo que "tal como veníamos adelantando, cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes. Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida". Y agregó que "no podemos perder de vista que el 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector. También queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock".

En San Juan se comercializaron el mes pasado un total de 433 unidades, una cifra un 44,3% mayor que la de mayo, cuando se habían vendido 300 vehículos. En junio del 2019 había sido 483 unidades.

El secretario General de ACARA, Rubén Beato, sostuvo que "el futuro de nuestra actividad comercial está sumamente amenazada por las proyecciones ya dichas, poniendo en riesgo las 75.000 familias que viven del sector de concesionarios. Esperemos que se pueda dar impulso a un plan de estímulos".

En las concesionarias admiten que la mayor parte de las ventas fueron estimuladas por la brecha entre la cotización del dólar oficial y el precio de esa misma divisa en el mercado paralelo: la diferencia, aún tomando como referencia el dólar "blue" comprador, supera el 70%.