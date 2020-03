La irrupción de la pandemia que tiene atemorizada a la población mundial encendió las alertas por su impacto tanto en la economía nacional como provincial. Es que el virus encontró al país envuelto en una situación de vulnerabilidad económica y volatilidad financiera. Y pese a las medidas de emergencia adoptadas por la administración de Alberto Fernández, la actividad sigue sin mostrar señales de repunte, una situación en la que está inmersa San Juan. Frente a este panorama, cuatro economistas locales analizaron la situación y aconsejaron apostar a fortalecer al sector productivo con la asignación de recursos económicos y reducción de la presión impositiva, para poner en marcha el consumo.

En este contexto, Carlos Pujador habló de "cortar el gasto improductivo", Diego Hagmann aconsejó "sostener la inversión pública", Diego Salinas pidió "achicar gastos" y Eduardo Coria Lahoz dijo que "el sector minero tendrá una oportunidad de fortalecerse en la actual coyuntura".

>> HABLAN LOS ESPECIALISTAS

CARLOS PUJADOR - Contador público

"En las actuales circunstancias entiendo que de mantenerse las condiciones de inestabilidad y baja rentabilidad a nivel de bolsas y mercados de valores, el inversor optará por colocaciones de menor riesgo, tomando el oro como resguardo de valor, con el incremento consecuente del valor de la onza. En este sentido en San Juan como productora de oro, es factible se vea beneficiada con el desarrollo y de proyectos mineros que hasta ahora no eran operativos. Además, en el contexto actual, creo que hoy la clase política en todos los niveles, nacional, provincial como municipal, debe intentar estar a la altura del problema al que nos enfrentamos. En una economía con una fuerte incidencia del sector público en su PBI, se debe priorizar la asignación de recursos a los sectores de salud, asistencia social y apoyo a sectores productivos, cortando con el gasto improductivo y el show mediático al que son naturalmente proclives".

DIEGO HAGMANN - Contador público

"En lo referente al impacto local, hay muchos proyectos mineros formulados, cuya ejecución depende de conseguir los fondos en los mercados extranjeros. Pero esos recursos van a estar renuentes a llegar. Eso puede llegar a ser un perjuicio para la provincia y habrá que manejarlo con cuidado. También el Gobierno deberá estar atento a sectores como el turismo, el deporte, que se verán muy afectados en la medida que las autoridades siguen determinando cuáles actividades se pueden desarrollar y cuáles no. En el ámbito local lo más importante que debería hacer el Gobierno provincial es continuar negociando con las empresas que quieren invertir en los grandes proyectos para que esas iniciativas se concreten, independientemente de la convulsión en los mercados financieros mundiales. En ese contexto le corresponde al Gobierno nacional sostener la inversión pública y que la demanda de dinero no caiga".

EDUARDO CORIA LAHOZ - Economista

"Entre las consecuencias que vamos a ver por el mal podemos mencionar que habrá una importante retracción en las actividades relacionadas con importantes movimientos de gente, como el turismo, funcionamiento de centros comerciales y traslado de personas, a nivel terrestre, aéreo y marítimo. Eso provocará un efecto cascada de retracción en la actividad económica. Esa situación ya se está advirtiendo a nivel nacional y es un problema en un momento en el que Argentina está tratando de renegociar su deuda. Y si al país le va mal, a la provincia le pasará lo mismo. Como contrapartida, el sector minero, en particular la producción de oro, tiene una oportunidad de fortalecerse en la actual coyuntura. El coronavirus no va provocar que se despierten nuevos proyectos, pero sí crecerá la rentabilidad de los que están en operaciones. Frente a este panorama y desde el punto de vista de la economía real, es poco lo que los gobiernos pueden hacer".

DIEGO SALINAS - Economista

"Lo primero que hay que decir es que estamos en un contexto de mucha y exagerada volatilidad, casi sin precedentes en este siglo, por efecto del coronavirus. Esto porque no se sabe si se va a salir de estos problemas en el corto, mediano o largo plazo. Ya estamos viendo el impacto en los servicios, en el turismo, en el comercio, porque los clientes no pueden comprar como antes, están frente a una barrera de hecho. Ese impacto también está en San Juan, porque si soy empresario o comerciante, no sé si voy a estar en condiciones de generar recursos para mantener a mis empleados. En cuanto a las medidas que se deberían tomar, el Gobierno nacional debería ajustar el déficit, bajar impuestos, incentivar actividades y achicar gastos, todo acorde a un contexto como el actual. Por suerte, San Juan es una provincia que está equilibrada, sin embargo haría falta estimular y subsidiar algunos sectores para aumentar la producción".