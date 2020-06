El anuncio de la intervención y posterior expropiación de Vicentín desencadenó una reacción conjunta entre las cámaras empresarias más poderosas de la provincia, que ayer salieron a criticar la decisión del presidente Alberto Fernández. Dicen que afectará la llegada de inversiones, algo que es crucial para poder producir más y poder levantar el país en medio de la crisis económica agravada por la pandemia. También señalaron que el empresariado necesita reglas claras para incentivar la producción y el empleo. También se conoció el pensamiento del Gobierno provincial, quien a través del Ministerio de Producción pidió "prudencia" y justificó la reacción nacional tendiente a salvar puestos de trabajo; aunque también destacó que aquí son "distintas" las decisiones que adopta el gobierno local (ver abajo). Los que salieron a manifestar su posición adversa y que incluso emitieron un comunicado conjunto (ver abajo) son las cuatro cámaras que integran la mesa de la productividad: la Cámara de la Construcción (Camarco), la Cámara Minera, la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) y la Unión Industrial de San Juan (UISJ).

Al terminar el encuentro, Hugo Goransky, presidente de la UISJ, dijo que la pronunciación no es sólo por el caso Vicentín, ""sino en defensa de toda empresa privada". "Con el debido respeto tenemos que decirle al gobierno nacional que el empresariado privado argentino necesita tener condiciones de legalidad y reglas claras" para poder seguir incentivando a los socios a realizar inversiones. ""En un momento difícil como este mucho más tenemos que pensar que la actividad privada es la que puede sacar adelante al país", dijo el industrial. Agregó que todo el empresariado privado local está preocupado por "estos mensajes que no estimulan", y aclaró que no significa que por pensar distinto "estemos en la vereda de enfrente". "Dentro de nuestras cámaras hay distintos pensamientos políticos, pero uno común, de que producir es el mejor camino, a través de la actividad privada para ello es necesario un marco legal adecuado y que no se cambien las reglas", dijo.

Antonio Giménez, titular de Cacex, dijo que la entidad está preocupada también por el destino de las empresas sanjuaninas y de todo el país, y también por los contratos del comercio exterior. ""Desde el punto de vista de este sector, los mensajes que enviamos al mundo vulnerando jurisprudencia y leyes o atentando contra la institucionalidad de una forma republicana hace que nuestros compradores duden también de nuestra capacidad de sostener la oferta en el tiempo", señaló. Habló de que esta actitud acarreará consecuencias negativas y que debe rechazarse en Argentina que tienen una reglamentación muy clara en cuanto a la división de poderes. En cuanto a Vicentín, dijo que "no estamos hablando de una quiebra" sino de una empresa en concurso preventivo de acreedores, que tiene herramientas previstas por la legislación y que tiene posibilidades de seguir. ""Este tipo de procedimientos no se puede aplicar a una empresa privada, es vulnerar el derecho de la propiedad y la iniciativa privada", opinó.

Desde la Cámara Minera, Mario Hernández también rechazó la medida e insistió en mantener la seguridad jurídica, pidiendo que se mantengan "reglas estables" para permitir que llegue más inversión, tanto a la provincia como al país. En San Juan hay expectativas de que se desarrollen un puñado de proyectos de cobre, que requieren millonarias inversiones, y sostuvo que con mensajes como el de la intervención de Vicentín se "asusta" a los interesados del exterior. ""San Juan es más conocido en el exterior", dijo en alusión a la seguridad minera que ofrece la provincia; pero agregó que el ambiente del país "también suma". "Pido más respeto por las leyes, especialmente cuando todos estamos pendientes de salir de este cuadro de crisis para la recuperación", añadió. Por su parte, Ante Dumandzic, al frente de la Cámara de la Construcción, insistió en que la decisión nacional no tiene sentido y que lo único que hace es enviar una mala señal a los inversores y al privado que produce, el que invierte. ""Genera inseguridad y estoy convencido de que una situación así va a desalentar la llegada de inversiones nuevas" sostuvo. El empresario también opinó que el presidente tiene "un millón de problemas a resolver" y por eso "no tiene sentido agregar otro con un tema de expropiación".



>> El comunicado de las cuatro cámaras

La Mesa de la Productividad de San Juan manifestó su rechazo a la vulnerabilidad en que se coloca la Seguridad Jurídica del país, y dijeron que el mundo y el país atraviesan una situación de emergencia extraordinaria, por lo que resulta imprescindible el respeto al principio de legalidad y el derecho de propiedad, para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras. Añaden que la inversión privada es y será fundamental en el proceso de recuperación e instaron a buscar caminos de razonabilidad y desandar los errores cometidos, brindando tranquilidad y seguridad a quienes apuestan a la sustentabilidad de las empresas.

Díaz Cano:"son decisiones políticas distintas a las que puede llegar a tomar la provincia"

El Gobierno provincial que hasta ahora se había mantenido en silencio respecto a la decisión nacional de la intervención y futura expropiación de la empresa agroexportadora Vicentín, ayer dio a conocer su opinión. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que se trata de medidas "distintas" a las del Gobierno provincial, aunque pidió moderación al opinar sobre la decisión nacional a la que justificó con la finalidad de sostener a los productores y las fuentes de trabajo en medio de la pandemia. Díaz Cano dijo que se trata de "medidas excepcionales y extraordinarias que ayudan a que no se pierda el trabajo y se le pague a todos los proveedores y productores, en medio de esta pandemia". El funcionario indicó que esta decisión "no es una cuestión ideológica, sino pragmática", y agregó que esto mismo está sucediendo en los países de la Unión Europea, donde los gobiernos se están haciendo cargo de las empresas que son clave en esos países, para no perderlas. "Si se pierde esta empresa se pierden miles de puestos de trabajo, miles de dólares que ingresan por la exportación de todos estos bienes y servicios" dijo el ministro e instó a "esperar y no aventurarse". "Debemos ser prudentes, más en esta pandemia teniendo en cuenta que si esa empresa se cierra se pierden los puestos de trabajo", insistió.

Al referirse a la provincia, sostuvo que aquí la gestión uñaquista siempre apostó a la producción, "y las pruebas están a la vista, porque durante todos los años en que ha gobernado Sergio Uñac hemos apoyado en el pasado al sector privado como lo seguiremos haciendo", recordó. En ese punto destacó que las medidas nacionales "implican decisiones políticas distintas a las que puede llegar a tomar la provincia", pero que en el contexto de pandemia que existe hoy "se justifican por lo que significaría la pérdida de trabajo y los productores". En San Juan el grupo Vicentín es propietario de la mostera Enav SA, que está dentro de las tres grandes empresas de la elaboración de jugo de uva en la provincia, captando aproximadamente el 20% del total de la producción de uva sanjuanina. Por ello en el sector viñatero reinaba la incertidumbre por la posibilidad de perder a uno de los principales jugadores de la vitivinicultura.



En San Juan hay incertidumbre por el destino de Enav.