Un arduo trabajo. Los fardos de pasto fueron trasladados en camión hasta Valle Fértil para que el municipio los repartiera entre los productores afectados.

Si bien en un primer momento se había informado que los incendios que afectaron a Valle Fértil no habían perjudicado a vecinos, viviendas, ni animales, el intendente Omar Ortiz dijo ayer que hubo consecuencias indirectas. Es que en la zona hay una gran cantidad de productores que se quedaron sin pastura para alimentar a sus animales y a la vez, los vecinos de las sierras perdieron parte de la vegetación de donde sacan la leña para cocinar, entre otras cosas. En este sentido, desde el Ministerio de Producción informaron que los incendios forestales dejaron sin alimento a más de 6.000 animales, que pertenecen a 177 productores pecuarios.

El lunes por la tarde, desde la Secretaría de Seguridad informaron que los distintivos focos de incendio estaban contenidos. Esto, luego de casi una semana de iniciado el fuego. Es por esto que habían montado guardias en las cenizas para evitar que se volviera a encender. En este contexto, comenzó el trabajo de asistencia a las zonas afectadas. "Estamos viendo la cantidad de afectados y junto al Ministerio de Producción estamos llevando fardos de pasto. Además, con personal de la Secretaría de Ambiente trasladamos leña porque en esas zonas es un elemento indispensable", dijo el intendente.

Para los vecinos. Ambiente entregó casi 14.000 kilos de leña a la Municipalidad de Valle Fértil para que se las entregue a las familias afectadas.

Desde Producción informaron que los productores afectados son de Sierra de Chávez, Sierra de Elizondo y Los Bretes y que en estas zonas había hasta antes del incendio 2.375 cabezas bovinas, 2.825 caprinos, 165 ovinos y 643 equinos. Y que si bien aún no saben si algunos murieron o no, tienen certeza de que hay algunos animales que están desaparecidos, pues se quemaron corrales, cercos, alambrados y otros elementos que se utilizaban para dividir los campos. Dijeron que hasta se quemaron los depósitos de agua que había en la zona. Por otra parte, explicaron que si bien el fuego no avanzó hacia Sierra de Rivero, los productores de ahí también están siendo asistidos porque sus animales también se alimentan a campo abierto. Es por esto que en total trasladaron 650 fardos de pasto.

Además de la asistencia para la ganadería, desde la Municipalidad de Valle Fértil dijeron que empezaron a trasladar leña para los vecinos. Es que en el lugar no hay acceso al gas natural y en la mayoría de las casas y escuelas de la zona, las cocinas y la calefacción funcionan con leña. "Sacamos la leña que se confiscó en operativos que hacemos en las rutas. Es leña que se trasladaba sin autorización y que teníamos en depósitos", explicó Daniel Poblete, director de Bosques Nativos y dijo que ellos entregaron al municipio 8.000 kilos de leña que tenían en un depósito de Valle Fértil y unos 6.000 que estaban en Jáchal. Esto, para asistir a unas 40 familias, que de manera habitual extraían leña de los campos que se vieron reducidos a cenizas por los incendios. "En otros contextos, esta leña suele ser donada a escuelas o la utilizamos en centros operativos de Ambiente o Gendarmería. Esta vez, la Municipalidad de Valle Fértil nos pidió ayuda y ya la estamos repartiendo", concluyó Poblete.