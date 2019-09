Interés. Nicolás siempre tuvo el foco puesto en la automatización y tecnificación de procesos de la fábrica de producción de gases medicinales e industriales.

Con 32 años, Nicolás Goransky ya es encargado de la planta de fabricación de gases medicinales e industriales que la empresa La Platense posee en Chimbas. En 2012, y luego de recibirse como licenciado en Administración de Empresas en Córdoba y realizar un año de especialización en Francia, se incorporó a la compañía familiar con la clara intención de mejorar y tecnificar los procesos.



"No creo que haya todavía un cambio de generación en la gerencia de las empresas en San Juan, pero la rama joven de la Unión Industrial está trabajando muy bien, con mucha gente, con muchas capacitaciones. En términos futbolísticos, se puede decir que los industriales juveniles de San Juan estamos empezando a debutar en Primera, ya que hay grandes referentes del sector joven que están empezando a formar parte del directorio senior", explicó.



Y agregó: "La nueva generación de industriales sanjuaninos es un grupo muy pujante, que está abierto al diálogo con todos los sectores y que apuesta firmemente a la innovación tecnológica, sobre todo para aprovechar los beneficios de los sistemas en pos de la mejora del producto. Siempre teniendo en cuenta al empleado, al cliente, al competidor, al país y a la provincia".



El joven, recientemente casado con una mujer de nacionalidad austríaca, explicó que el hecho de que las nuevas generaciones estén ganando cada vez más terreno significa un claro mensaje a la sociedad de que "sí se puede, de que hay continuidad y sangre nueva que busca que a este país le vaya bien". Y agregó: "Dar lugar a las nuevas generaciones no es fácil, quizás mi papá -Hugo Goransky- identifica que hay cosas que siempre se hicieron igual y funcionaron bien, pero hoy el paradigma productivo, tecnológico y de venta cambió, y se deben realizar adaptaciones. Lo más importante es que se nos dé la posibilidad de equivocarnos y de poder encarar esos cambios".



Las palabras del moderno industrial se reflejan en acciones, ya que la empresa La Platense trabaja fuertemente en la incorporación de una nueva fábrica de producción, la cual contará con un gran número de procesos automáticos y el desarrollo de un software que involucrará a todas las áreas de la empresa (administración, pedidos, planta, entregas, etc.).

"Los millenials o como se denomine a mi generación, tenemos la mirada puesta en una industria 4.0, en todo lo que se refiere a mejora de procesos. Esto significa básicamente hacerlos más eficientes mediante sistemas o tecnología que antes no se tenía a mano o a la cual no se les daba la importancia que tiene ahora".



La familia Goransky siempre se ha vinculado al sector industrial de la provincia de San Juan y Nicolás es consciente de ello. "Yo tengo un mensaje muy claro de parte del legado de mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo, y es el amor por esta tierra. Esta provincia recibió a mi familia en un momento muy difícil y le permitió crecer y llegar a ser lo que nosotros somos hoy, por eso tengo mucha fe en el futuro industrial de este lugar. Me casé hace poco con una mujer que es de Europa y podría haberme quedado a vivir allá, pero decidí apostar por esta provincia, porque tengo toda la convicción de que a nuestro país le puede ir muy bien con esta nueva camada de jóvenes industriales", finalizó Goransky.





son los años que Nicolás lleva trabajando en la empresa familiar que comanda su padre. Actualmente es encargado de la planta.