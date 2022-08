"Si viene por el álbum del Mundial, no me quedan más", dijo Andrés Colqui antes de escuchar lo que la periodista de este diario le iba a consultar. Después, entre risas, el vendedor de diarios y revistas dijo que todas las personas que atendió en la jornada de ayer consultaron por el álbum y las figuritas. Al igual que él, otros kiosqueros locales dijeron que durante las primeras horas de venta de este producto, se los "volaron" de las manos. Incluso, tuvieron que ponerse a hacer listas de espera para cuando lleguen más álbumes.

Al igual que en el resto del país, el álbum de figuritas de la empresa Panini es furor. Si bien la empresa que lo fabrica informó que el lanzamiento oficial era en la jornada de ayer, en varios puntos de la Argentina comenzó a venderse de antemano, pues la empresa lanzó una preventa. "Para San Juan se había pedido 2.000 álbumes para la preventa, pero llegaron 600 y eso hizo que se vendieran como pan caliente. En mi puesto tengo el teléfono de cerca de 700 personas que están esperando que les avise cuando lleguen más álbumes. Algunos, incluso dejaron una seña -dinero a cuenta- para que cuando lleguen se los guarde", dijo Pedro Pedraza, que es vendedor de diarios e integrante del gremio de los canillitas. Él y otros colegas suyos en San Juan dijeron que muchas de las personas que no lograron conseguir el álbum hicieron consultas, como por ejemplo si las figuritas son autoadhesivas, con cuántas figuritas se llena y si harán promociones por la compra de más de 10 paquetes de figuritas. En este sentido, comentaron que el álbum, si bien viene con tapa dura y tapa blanda, en San Juan tuvo un costo de $900 (tapa blanda) y que las figuritas oscilan entre los $200 y $250.

"Yo llegué hace un rato a trabajar y ni siquiera los vi, porque mi hermano que está en el turno anterior vendió todos los álbumes que trajeron", dijo entre risas Mauricio Fernández, mientras que colegas suyos comentaron que para ellos, la fiebre que hay por este producto está dada por el buen rendimiento que mostró la Selección argentina desde la Copa América 2021.

Si bien varios kiosqueros dijeron que hicieron listas de espera y hasta recibieron seña económica, hubo otros sanjuaninos que dijeron que ellos optaron por no trabajar de esa manera. "Es que nos dijeron que iban a llegar más el viernes -por mañana-, pero después dijeron la semana que viene. Entonces no queremos quedar mal con los clientes", concluyó Luis Solari, otro canillita.

> Desamparados, en una colección de los '80

Con la verde y blanca. Muchos personajes como Chaplin, Balá y Pedro Picapiedra lucieron la camiseta de Desamparados en la colección de figuritas "Gran Match de los Súper Famosos".

En 1982, en el país salieron a la venta las figuritas "Gran Match de los Súper Famosos". Se trató de una colección muy original que unió la pasión por el fútbol, el mundo de las historietas, los personajes de series de TV y otros íconos populares de la cultura de aquella época. Entre una gran cantidad de equipos tuvo al Club Sportivo Desamparados de San Juan, como protagonista de esta colección. En esas figuritas, Chaplin, Balá, Pedro Picapiedra, George de la Selva y hasta el bajista de la banda Kiss usaron la tradicional verde y blanca a rayas.

Además de Desamparados en aquel álbum estaban Loma Negra, Deportivo Roca de Río Negro, San Martín de Mendoza, All Boys de La Pampa, Chaco For Ever, Estudiantes de Santiago del Estero, Guaraní Antonio Franco de Misiones, Cipolletti de Río Negro, San Lorenzo de Mar del Plata y Huracán de Corrientes, entre otros.

Esta colección estuvo a cargo Félix Saborido que fue quien dibujo a los personajes y fue quien decidía en qué equipo iban a jugar. Saborido fue un artista gráfico cuya época de esplendor fue la década del '70.