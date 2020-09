A partir de las primeras horas de hoy los restaurantes y bares vuelven a poner los platos y cubiertos en sus mesas adentro, y los clientes podrán tomarse un cafecito con aire acondicionado, aunque afuera el sol arrase. La actividad gastronómica queda habilitada para prestar servicios con una ocupación del 30% en los salones internos del local, y continuar con el 40% al aire libre. De esa manera la actividad de gastronomía, bares y afines se desarrollará al 70% de la ocupación, según confirmaron fuentes oficiales y representantes diversos del sector privado, incluido los shoppings.

En todos los casos se continuará manteniendo obviamente el protocolo sanitario los días y horarios establecidos. Es decir, que pueden cerrar a la 1, manteniendo hasta 4 personas por mesa, con 2 metros de distancia entre cada mesa, y manteniendo un metro de distancia entre personas. El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, Favio Nievas, anoche al recibir la confirmación oficial comenzó a hacer circular en el grupo de Whattsapp la novedad. Si bien la flexibilización es menor a la que el sector obtuvo cuando terminó la primera cuarentena estricta allá por junio, cuando se autorizó a atender adentro con el 50% de ocupación, en lugar del 30% como es ahora, en el sector se sienten aliviados. "Es una buena noticia, al menos que nos dejen trabajar adentro porque la situación ya era insostenible", dijo Nievas. Desde el sector de los shoppings, que hace unos días había denunciado que estaban en riesgo 200 puestos de trabajo en los patios de comidas si seguía esta modalidad de atención, también celebraron el permiso. Alejandro Escobar, desde el Patio Alvear" dijo que lo llamaron para anunciar la flexibilizacion y que esto redundará en un mejor servicio. "Le vamos a a poder dar comodidad al público en general", dijo el empresario, quien instó a todos a ser muy cuidadosos con el protocolo, "porque no vamos a poder sobrevivir si llegamos a volver atrás". Agregó que las autoridades de Gobierno le comentaron hace unos días que venían trabajando para resolver esta situación.

El 5 de septiembre, cuando quedó atrás la segunda cuarentena y la provincia ingreso en Fase 3 de la pandemia, el Gobierno decidió que el regreso de la actividad en restaurantes, bares y confiterías fuese solamente al aire libre y en veredas. Esa decisión generó mucho malestar en el sector porque no todos los comercios del rubro tienen esa posibilidad, además de que las noches frescas no eran aptas para comer afuera. También alegaron que si bien esperaban restricciones, como las medidas de distanciamiento entre las mesas, no habían sido advertidos de las nuevas características. Los shoppings armaron espacios en los estacionamientos aunque tuvieron poco éxito. Todos esperan con esta medida revertir un poco la situación.

Agrupados

Según estimaciones del sector, se calcula que en San Juan quedan unos 200 locales dedicados a la gastronomía, aunque no todos están afiliados a la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, que los agrupa en el rubro.

En riesgo

La modalidad de permitir la actividad del sector gastronómico solamente al aire libre había puesto en riesgo los locales de los patios de comida de los shoppings. Se mencionaba que había unos 210 puestos de trabajo en duda.