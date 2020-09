La tragedia del barrio Malimán que se cobró la vida de la pequeña Lara Agüero tras ser atacada por un perro pitbull, tendrá aportes clave desde este lunes. Ese día se espera que brinde su testimonio el propietario del can pero además, se llamará a declarar en Cámara Gesell a los pequeños que acompañaban a la menor el día del trágico accidente y que fueron testigos directos de la dramática escena. En tanto, ayer se conoció que el perro no volverá a vivir en el domicilio donde sucedió la tragedia.

El lunes pasado en el barrio Malimán, Lara Agüero, de 9 años, se dirigía a comprar junto a una hermanita de 10 años y un primo de 9. El perro pitbull, al parecer, se escapó de la casa de los González, en la manzana G del mencionado barrio. "¡Vení Lara, vamos!", alcanzó a gritarle su hermanita, pero Lara no pudo reaccionar y fue literalmente cazada por el animal. La nena después fallecería en el Centro de Salud del barrio Cerro Blanco y el caso que se encamina a ser caratulado como homicidio culposo, fue tomado por el Tercer Juzgado a cargo de Mónica Lucero.

La fiscal Silvina Gerarduzzi dijo ayer que el lunes se procederá a la indagatoria del ahora único acusado: Braian Emanuel Silva Rojas (22), supuesto dueño del perro. El joven se encuentra detenido a la espera de dar su versión de los hechos. Mientras tanto la fiscal pedirá también que se llame a declarar a los pequeños que acompañaban a Lara. La Cámara Gesell en el Centro Anivi si bien es mayormente utilizada para casos de abusos sexuales, también se utiliza en casos de accidentes de tránsito o en casos de violencia familiar y esta vez será clave para tomar la testimonial de los pequeños presentes en el ataque de un perro. "Voy a solicitar cuando pase un tiempo prudente, la Cámara Gesell para los menores que iban con la nena. Tengo entendido que tienen entre 9 y 10 años así que creo que podrá ser viable, no es lo mismo que sean chicos de 3 años, sus relatos pueden sumar muchos detalles de cómo sucedieron las cosas. Tienen que declarar", comentó Gerarduzzi.

A la causa ya se han incorporado las actuaciones como secuencia de fotos realizadas por la Policía Científica, informe de autopsia y todos los elementos de prueba solicitados en tiempo y forma por la jueza Mónica Lucero. Gerarduzzi mientras tanto, ya realizó una inspección ocular en el lugar del hecho para tener una visión real del lugar donde el perro se escapó y aseguró desde ya, que se opondrá a la devolución del perro a sus propietarios, pues dijo que si bien el pitbull continuará en el refugio donde hoy está al resguardo, lo seguirán investigando pero asegura que el perro no es apto para retornar al barrio donde sucedió la tragedia.

"Salí a los gritos. Vi todo, vi cuando el animal tenía a la nena del cuello y no la quería soltar, fue terrible porque ella ya no gritaba. Tuve que ir a un vecino y él lo agarró a patadas hasta que la soltó... pobrecita, la nena se quiso levantar dos veces y nosotros le dijimos que se quedara quieta porque había perdido mucha sangre... de los nervios, no sé cómo fue, pero dos muchachos en moto la cargaron y se la llevaron a la salita porque la ambulancia no llegó", le comentó a este diario Natalia Jofré, la dueña de la casa donde el perro arrastró a la menor. Este relato, sumado a los testimonios de los vecinos que dieron su versión de los hechos en distintos medios periodísticos, serán tenidos en cuenta, aunque no serán clave, pues no están judicializados. "Veremos con qué testimonios disponemos porque no sé si han declarado en la Policía", comentó la fiscal.



>> LOS HECHOS