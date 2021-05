La segunda ola de coronavirus llevó a que muchas actividades frenaran su movimiento, no sólo por las restricciones, sino también por el temor que hay al contagio del virus. En este contexto, el turismo se vio afectado durante el feriado del 1 de mayo pasado y en los departamentos sanjuaninos casi no hubo visitantes. Sin embargo, ahora, dicen que tienen más expectativas y que se están preparando para recibir turistas para el fin de semana extra largo del 25 de mayo. De hecho, algunos dijeron que hicieron promociones para atraer a clientes y creen que eso les está resultando. Claudia Grynszpan, ministra de Turismo, dijo que ellos estiman que la actividad seguirá habilitada, pero admitió que no puede asegurarlo por la realidad de la pandemia. Sin embargo, dijo que quieren que los prestadores sigan trabajando.

El último feriado, el del Día del Trabajador, no fue bueno para el turismo en San Juan. La ocupación fue baja y los prestadores dijeron que estaban preocupados por esa situación. Sin embargo, el próximo feriado, el Día de la Patria, se avizora con mejores ojos, según lo que comentaron los mismos operadores y los encargados de turismo de algunos departamentos.

Si bien hay prestadores que dijeron que no tienen reservas, se mostraron esperanzados porque durante los últimos días de la semana pasada comenzaron a recibir consultas. Esto, teniendo en cuenta que en la previa del 1 de mayo no había ni gente que preguntara sobre precios y disponibilidad. "Hasta ahora no tenemos reservas, pero sí muchas consultas", dijo Ruthi Goransky, de Rancho Por Fin, de Barreal, mientras que otros prestadores del departamento comentaron que el movimiento viene lento, pero mejor que para el feriado anterior. En el mismo sentido, Heber Tapia, de Turismo de Calingasta, dijo que ellos esperan que haya movimiento, pues por la pandemia la gente define dónde ir a último momento. Esto, a pesar que admitieron que no están en el mejor momento, pues este departamento estuvo al 100% durante todo el verano, hasta Semana Santa.

Para hacer turismo se debe tener un permiso de circulación.

Desde Valle Fértil, Pedernal y Jáchal, dijeron que ellos están esperanzados en que el fin de semana XL sea positivo, pues ya tienen reservas e incluso algunos pocos ya no tienen lugar disponible. "Hay complejos completamente reservados, hay otros que tienen poco. Según nuestra estadística hay una reserva del 60%. Si bien es menos que en el verano o Semana Santa, es una cifra alentadora teniendo en cuenta los últimos meses", dijo Roxana Illanes, de Turismo de Jáchal. Desde estos tres departamentos, algunos prestadores dijeron que hicieron promociones como descontar una noche a la hora del pago y algunos mantuvieron los precios de vacaciones de invierno del año pasado, para atraer turistas y dicen que eso les está dando algo de resultados favorables. "Nosotros no subimos los precios y las cabañas -tiene dos complejos- está casi reservados al 100%", dijo Margarita Saire, de Valle Fértil, mientras que Ester Videla, prestadora del mismo departamento dijo que el alquiler de cabañas está siendo más demandado que el de los hoteles.

Quienes también hicieron promociones y hasta el momento tienen menos movimiento, son los prestadores de Iglesia. "Estamos al 50%. Hay muchas consultas, pero pocas se efectivizaron. Igual, esta cantidad es mejor que la que hubo a principio de mes, para el feriado anterior estuvimos casi vacíos. Nosotros ofrecemos devolver el depósito de la reserva si llegan a suspender el turismo, hacemos promociones. Por ejemplo, si la gente se queda 3 noches paga dos o no les cobramos si se quedan unas horas más de las permitidas", dijo Alberto García, de Rodeo, mientras que Fany Perna, del mismo departamento, comentó que tienen pocas reservas y que hay prestadores que ofrecen descuentos de un 30% a 35% y algunos están ofreciendo dos por uno.

Ante este panorama, la ministra Grynszpan dijo que ellos esperan que el feriado sirva para repuntar la actividad turística en toda la provincia. "Coincidimos con los prestadores y creemos que habrá más movimiento que el que hubo para el 1 de mayo. Estamos atentos a las medidas -que en San Juan terminan el 21 de mayo- y todo está sujeto al estatus sanitario de la provincia. Hasta hoy, sigue todo igual y se puede hacer turismo. Seguimos con esperanzas y queremos que los prestadores sigan trabajando. Confiamos en los operadores turísticos y en la responsabilidad de los turistas para que sigamos con la actividad", concluyó Grynszpan.