Poco a poco la cuarentena comenzó a flexibilizarse. Las puertas se abren para nuevas actividades y el movimiento en las calles comienza a ser, muy lentamente, más fluido. Durante el domingo, autoridades del Gobierno Provincial informaron sobre nuevas actividades exceptuadas y se incluyó el trabajo de especialistas de la salud, que hasta el momento no están realizando la atención en consultorios. En este contexto, desde los colegios, asociaciones u otras instituciones que nuclean a los profesionales dijeron que están trabajando en los protocolos, o que ya los presentaron al Ministerio de Salud Pública para retomar la atención de los pacientes de manera presencial, pues algunos de ellos lo estaban haciendo virtualmente. Quienes confirmaron que están dando los primeros pasos para la vuelta fueron los grupos que nuclean a psicólogos, odontólogos, nutricionistas y kinesiólogos.

"Las profesiones que por su naturaleza tengan un menor distanciamiento social y contacto con las personas, tales como médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, sus colegios y/o asociaciones representantes deben presentar al Ministerio de Salud Pública de la Provincia un protocolo en el marco de la Emergencia Covid-19 para el ejercicio de la profesión, siendo su aprobación necesaria por resolución ministerial de Salud Pública para el ejercicio de la actividad". Esto indica la información oficial sobre este tema.

Desde el Círculo Odontológico de San Juan dijeron que ellos nuclean a cerca de 700 especialistas de la provincia. "Por el momento sólo estamos atendiendo urgencias, pero no podemos vivir con estas atenciones que son mínimas. Si bien sabemos que somos muy fáciles de contagiar y un vector importante, tenemos que trabajar por necesidad", dijo Jorge Castro, presidente de esta institución y comentó que el protocolo que ellos presentarán indica que se debe atender por turnos, con intervalos de una hora entre pacientes, que los profesionales y sus ayudantes deben usar barbijo, máscara o antiparras, y desinfectar entre paciente y paciente todo el consultorio. "El protocolo que tenemos para presentar dice también que se puede atender hasta 5 horas corridas", concluyó.

En el mismo sentido, desde el Colegio Fisiokinésico y el de Psicólogos dijeron que ellos también ya están trabajando para volver a los consultorios. Desde la primera institución, que nuclea a los kinesiólogos, comentaron que empezaron con reuniones para definir el protocolo, mientras que desde la segunda institución explicaron que ya presentaron este documento y que están esperando que les den el OK desde el Ministerio de Salud Pública.

Quien también presentó el protocolo y esperan la respuesta es la Asociación Sanjuanina de Nutrición que tiene alrededor de 600 matriculados en San Juan. Ana Paola Fernández Martín, su presidenta, comentó: "Nuestro protocolo incluye normas de higiene, limpieza y desinfección. Indica que hay que mantener la distancia social y que se debe atender con turnos previos. También, previo a la atención el paciente debe informar si tuvo tos, fiebre u otros síntomas del Covid-19. Si bien nosotros no tenemos mucho contacto físico con el paciente hay cosas que no se podrán hacer. Hay socias que hacen antropometría, midiendo por ejemplo los pliegues de un cuerpo, y eso directamente no lo podrán realizar".

Antes, por las dudas

El 20 de marzo pasado comenzó en San Juan y en el país la cuarentena obligatoria. En la provincia, días antes algunas especialidades médicas ya habían dejado de hacer atención en consultorios, por prevención.

Solamente con turnos

Los protocolos de todos los que hablaron con este medio incluirían o incluyen la atención con turnos, de manera excluyente. Es decir, que no se podrá ver a pacientes por orden de llegada. Esto, para evitar que se junte mucha gente.