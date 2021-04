En San juan volvieron a subir los casos de coronavirus luego de siete quincenas seguidas, en las que la cifra venía en baja. Sumado a eso y ante la posibilidad de una segunda ola, DIARIO DE CUYO realizó un sondeo anónimo a través de su página web para medir si hay preocupación, si la gente se siente relajada y si tomará alguna medida nueva para evitar contagios, entre otras cosas. Según los resultados de esta consulta, los sanjuaninos aseguraron que se sienten preocupados por el aumento de casos y que como prevención saldrán menos a la calle. Es que, entre otras cosas, muchos admitieron que participaron de reuniones sociales sin precaución y que en ocasiones no mantienen la distancia social. Del sondeo participaron más de 3 mil personas. Ellas respondieron 5 preguntas que entre otras cosas sirvieron para conocer cómo se encuentran parados los ciudadanos ante la pandemia que tanto sigue alterando al mundo entero, y de la cual la provincia no es ajena. El contexto sanitario comenzó a alarmar. Es que, mientras el país alcanzó un récord de contagios diarios de Covid-19, en San Juan los casos por día crecieron un 33%, al menos durante la segunda quincena del mes pasado. Si bien las cifras están aún lejos de los cientos de positivos diarios que se informaban en los últimos tres meses del año pasado, los datos comenzaron a llamar la atención. Esta preocupación se pudo ver en la respuesta de la primera pregunta del sondeo, donde 8 de cada 10 personas dijeron que el aumento de casos las tiene preocupadas. Es por esto, que aseguraron que retomarán algunas cuestiones preventivas que habían dejado de lado, como salir lo justo y necesario y tener menos contacto con otras personas. Si bien las autoridades locales aún no se animaron a asegurar que San Juan esté frente al inicio de la segunda ola, insistieron en que hay una amenaza concreta de rebrote. En este sentido, el 67% de los que respondieron dijeron que ellos consideran que a la provincia ya entró la segunda ola y que por eso la curva de casos positivos comenzó a cambiar de dirección, hacia arriba. La posible llegada de la segunda ola también se pudo ver durante la jornada de ayer en el estadio Aldo Cantoni donde la fila de personas para hisoparse fue mucho más larga que la que se formaba semanas atrás. El resto de las preguntas del sondeo tuvieron que ver con la prevención y con el cumplimiento de estas actitudes que sirven para evitar los contagios. Es que, tal como se dijo hace unas semanas, en una nota de este medio (ver aparte), la gente comenzó a mostrar signos de relajamiento. Personas que circulan sin barbijo o que no respetan la distancia y la detección, cada vez más frecuente, de fiestas clandestinas son algunos de los ejemplos de esta nueva realidad de San Juan. De hecho, el 91% de las personas que respondió el sondeo, admitió que ve que los ciudadanos cada vez se cuidan menos. El 36% dijo que se relajó con el distanciamiento, mientras que el 23% contó que se juntó con otras personas sin tener en cuenta la precaución.

En San Juan hubo 82 contagios en 24 horas



Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que en las últimas 24 horas, San Juan sumó 82 contagios de coronavirus, elevando el total de casos desde que comenzó la pandemia a 22.732. No hubo que lamentar víctimas fatales por Covid-19 y el total de fallecidos se mantiene en 454. La última víctima fatal que informó el Gobierno fue un hombre de 85 años, oriundo de Capital, quien permanecía internado en el Hospital Marcial Quiroga y que falleció el sábado pasado. Ese mismo día la cantidad de casos positivos fue de 92, diez más que los comunicados en la jornada de ayer.

A su vez las autoridades provinciales también aseguraron que se incrementó la cantidad de pacientes internados a 91, entre positivos y sospechosos. Por ahora y según la información oficial, permanecen internados en el área crítica 45 pacientes, 11 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Mal uso del tapaboca



En los espacios públicos del centro sanjuanino, más de la mitad de la gente no usa tapabocas o lo usa en forma incorrecta, según se pudo constatar con un relevamiento. El sondeo fue realizado en Plaza 25 de Mayo, Rivadavia y General Acha, cruce de las peatonales y paradas de colectivo. De casi 450 personas relevadas, el 20% no usaba barbijo y el 31% sí, pero de forma incorrecta (debajo de la nariz, en el cuello, en modo "vincha", colgado de la oreja o en la mano).