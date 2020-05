Representantes de los gremios docentes locales UDAP, UDA y AMET coincidieron en que el regreso temprano a clases (posiblemente en solo dos semanas) anunciado por el Ministro de Educación es "totalmente apresurado". También sostuvieron que no fueron incluidos en el conceso necesario para determinar el momento y la forma de regreso a las clases en la provincia.

Desde el sector sindical sostienen que cuando se decidió la suspensión de las clases en la provincia el pasado 16 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, fueron escuchados y participaron activamente de las reuniones con las autoridades ministeriales de Educación, como así también de la diagramación de los contenidos del formato de educación a distancia. "Ahora no ha sucedido lo mismo, por eso entendemos que no es algo que se vaya a poder hacer. Ni siquiera vemos posible que se haga este mes o antes del receso invernal", indicó Julio Roberto Rosas, Secretario General de UDA.

A continuación la palabra de cada uno de los gremios

Luis Lucero, Secretario General de UDAP

"Nosotros no volvemos a clase hasta luego del receso invernal. La evaluación de cuando volver tiene que ser consensuado, no hemos sido consultados. Entendemos que CETERA será contundente con los casos Jujuy y San Juan, no se vuelve hasta después de las vacaciones y analizar en su momento", (Fuente: Antena 1).

Daniel Quiroga, Secretario General de AMET

“No solo entendemos que la medida de regresar a las clases en dos semanas es apresurado, sino que es prácticamente imposible que suceda. Primero se debe obtener la autorización del comité de crisis de COVID a nivel nacional. Nosotros le presentamos una carta al Ministro De Los Ríos para formar un comité provincial donde participen los gremios paritarios para consensuar las medidas y la forma de regreso a las clases, pero no hemos tenido respuesta todavía”.

Julio Roberto Rosas, Secretario General de UDA

"No ha dejado de sorprendernos este anuncio. Antes de volver a las clases debemos examinar la situación sanitaria de cada escuela donde se reinicie la actividad. Debemos establecer todas las precauciones sanitarias, el distanciamiento, el alcohol en gel, el barbijo, la seguridad de los docentes, personal auxiliar, de mantenimiento, etc. Hay muchas cosas que conversar previamente y no hemos tenido una reunión en este con el ministro. Se que ayer me llamó pero no pude atenderlo, hoy mismo voy a solicitar una entrevista con él".