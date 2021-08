A casi una semana de que saliera a la luz el escándalo, DIARIO DE CUYO habló con los vecinos del hombre cuyos hijos hicieron la denuncia. En este contexto los vecinos del hombre de 78 años dijeron que en la zona todos saben que es una persona que tiene algún desequilibrio psiquiátrico y que toma medicación para eso. A la vez, aseguraron que en varias ocasiones él comentó que quería donar la casa a la parroquia de Caucete, pues es muy devoto.

Luego de que se diera a conocer la denuncia contra el Arzobispado, en los alrededores de la casa del anciano todo es hermetismo. En voz baja y diciendo a cada rato que no querían ser identificados, varios vecinos del jubilado dijeron que ellos estaban al tanto de que tomaba remedios psiquiátricos y que casi siempre estaba solo, pues no le gustaba recibir visitas. "No es muy conversador, pero siempre que pasaba saludaba. En enero o febrero pasado se lo llevaron para internarlo porque ya no estaba bien", dijo una de las vecinas, mientras que otra mujer de la zona comentó que siempre se movilizaba en bicicleta y que "era un vecino de toda la vida".

"Acá todos sabemos que es paciente psiquiátrico y que se medica desde hace años".

VECINO del anciano

"Al final -antes de la internación- no se lo veía muy bien. Salía a la calle en ropa interior, orinado y no quería tomar los medicamentos, a nosotros nos dijo que le hacían mal al estómago y que por eso no los tomaba", dijo otro vecino. Desde la ventana, tratando de no ser vista por personas conocidas, una señora que vive a pocas casas de la vivienda que es blanco del conflicto legal repitió lo que otros dijeron: "Nosotros sabíamos que tenía esquizofrenia, pero que siempre fue un hombre amable".

Sobre cómo vivía, una de las vecinas más allegadas, que incluso dijo que en algunas ocasiones lo invitó a pasar las fiestas de fin de año en su casa, porque no le gustaba ir a lo de sus hijos, comentó que casi nunca se hacía de comer. "Había semanas enteras que comía frutas, porque estaba solo y no se cocinaba. Yo a veces le llevaba algo", dijo, mientras que un hombre que vive a metros de la casa en cuestión comentó que sus hijos lo frecuentaban muy poco, pero que él muchas veces no quería que ellos se acercaran a verlo. "Sabemos que tiene una esquizofrenia y que tiene un tratamiento con medicación, pero a pesar de eso los hijos venían poco", agregó y dijo que ahora que el hombre fue internado sus hijos se acercan una vez por semana para limpiar la vereda y regar las plantas.

"Antes de que lo internen siempre se lo veía en las misas. Iba a todas las celebraciones".

VECINA del anciano

El conflicto por la casa es uno de los temas de conversación en los almacenes de la zona. La gente no puede creer lo que pasó, sobre todo porque todos dicen que el hombre era muy conocido en el lugar, porque era muy allegado a la parroquia Cristo Rey, que está a menos de 4 cuadras de la vivienda de él.

"Somos vecinos de toda la vida. No sabemos si fue una venta o es que quiso donar la casa. Es un hombre que tiene mucha fe, pero tienen sus problemas y estaba solo", agregó otro de los vecinos, mientras que todos coincidieron en que era muy allegado a la parroquia de Caucete. "Estaba siempre en la iglesia, los domingos hasta iba dos veces al día. Me parece que la gente del Arzobispado debería haber hablado con la familia antes de recibir la casa, que supuestamente fue donada", agregó otra vecina del jubilado y dijo que ella no cree que en la parroquia nadie supiera que el hombre está enfermo. "Acá todos saben que tiene problemas", agregó. Por otra parte, otros vecinos dijeron que a toda hora se lo veía en los alrededores de la parroquia y que a ellos les comentó, en varias ocasiones, que le iba a dar la casa a la Iglesia y que están convencidos que eso hizo.