Cuando hicimos nuestra casa en este barrio mis hijos eran unos niños. Ahora, ya son adolescentes y nunca pudieron jugar en la plaza". Lo dijo Juan Durán, uno de los vecinos del Barrio Tierras Huarpes, en Albardón, que hizo público su reclamo por el estado de abandono en que se encuentra la plaza del vecindario a la que describe como un verdadero desierto. Agregó que con los demás vecinos decidieron dejar de presentar notas en el municipio porque se cansaron de hacerlo y no recibir una respuesta. Y que ahora, recurrieron a las redes sociales y a un medio de comunicación online local para dar a conocer su inquietud.

Durán contó que hace 11 años que nació este barrio, que no es privado, y que desde entonces luchan por tener la plaza en condiciones. Y dijo que lo único que lograron hasta el momento es que la municipalidad colocara algunas moras alrededor del predio, aunque no fueron las primeras. "En mi desesperación por ver algo de verde en este terreno planté 4 moras. Tras varias notas presentadas logramos que plantaran otras más, pero no conseguimos nada más", sostuvo.

El vecino contó que él también se encarga de fumigar el terreno porque los yuyos que proliferan en el lugar generan la presencia de arañas y ratas. Agregó que entre todos contratan a alguien que corte los yuyos de vez en cuando.

Lorena Guardia es otra vecinas que se sumo al reclamo. Dijo que otros problema es el guadal de tierra que hay en este terreno. "Cada vez que corre viento fuerte sufrimos un montón. La polvareda que se genera en la plaza entra en las casas como si nada y no te deja ni respirar. Y los muebles quedan a la miseria. Pero, a las autoridades no les importa. Por eso empezamos a mostrar el estado de esta plaza a través de las redes sociales para ver si les da vergüenza", sostuvo la mujer.

Frente a este reclamo vecinal, desde el municipio de Albardón dijeron que la refacción y acondicionamiento de esta plaza, que incluye forestación e instalación de juegos infantiles, está incluida en un plan de obra de mejoramiento de los paseos del departamento. Pero no precisaron fecha.