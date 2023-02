Fueron las encargadas de subir el telón del Espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol. Con palabras de agradecimiento y haciendo hincapié en el rol de la mujer en todos los ámbitos de la vida, las últimas Embajadoras Lucía Ponce y Ana Paula Anzor, le pusieron fin a una era teniendo en cuenta que la FNS dejó atrás la elección de embajadoras, tal cual había hecho hace unos años atrás cuando terminó con la elección de reinas y virreinas.

Con profunda emoción, Lucía y Ana Paula, primera y segunda embajadora, respectivamente, abrieron la noche que cerró la Fiesta. Luego de la presentación de Marcela Podda, Anzor recalcó que el hecho de que no haya más embajadoras no será una despedida, fue en la previa de una espectáculo a puro folclore bajo el lema "Somos una". "Esto no es una despedida sino un nuevo comienzo. Como mujer somos embajadoras de cada una de sus riquezas, siendo fiel ejemplo que podemos lograr todo lo que nos propongamos", explicó la Embajadora II. "No hace falta que alguien nos elija, hace falta creer en una misma, saber que somos transformadoras de todo un pueblo, esta cultura y folclore son nuestra identidad. Como sanjuanina desde ahora y para siempre los llevaré para siempre en mi piel", expresó.

Después y en un tono similar Lucía Ponce expresó que fue un honor haber elegida Embajadora I en el año 2020 representando a San Martín. "Fue un un gran honor, orgullo y satisfacción representar a San Juan. Hoy me despido de un ciclo pero voy a seguir siendo embajadora de San Juan y llevar a lo mas alto a mi provincia", sostuvo la sanmartiniana.

Luego y tras el anuncio de las tres mujeres en el escenario al grito de "Somos Una" dio inicio el espectáculo que sirvió como homenaje a cada una de las mujeres sanjuaninas y que estuvo a cargo de Gerardo Lecich. Este primer bloque estuvo integrado por músicos y bailarines sanjuaninos, con música sanjuanina y con 200 artistas en escena. El objetivo fue visibilizar la lucha de la mujer en la sociedad que viven las mujeres. Bailando una tonada con atuendos atípicos y modernos, por ejemplo las mujeres vistieron pantalones de vestir color beige con una capa encima que simuló ser las típicas polleras de paisanas, el show abrió con la "La tonada jamás morirá" y fue mezclando distintos temas para terminar con "Nochecitas Sanjuaninas", otro clásico hit folclórico de la provincia.

Fue Gerardo Lecich el autor del Guión, la Dirección Artística y Coreográfica, en tanto que María Antonieta Abraham estuvo a cargo de la Co-Dirección Artística y Coreográfica, Daniela Pinardi a cargo del Guión General de Bloque Uno; Pierina Ciallella fue la encargada del Guión, Coach de interpretación ensayo y grabación; Marcelo Bartolomé fue el Director Musical, Composición y Arreglos; Gabriel Dávila estuvo a cargo de la Dirección Musical, Composición, Producción, Mezcla; Manuel Vizcaino fue Máster, Composición, Producción y Mezcla y Juan Manuel Oviedo estuvo a cargo de la Consultoría en Produccion Musical.