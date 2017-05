Luego de la explosión ocurrida este miércoles en el taller "ESI GNC", que dejó a dos hombres con quemaduras graves, esta mañana se presentaron efectivos policiales y personal de bomberos a realizar las pericias correspondientes en el lugar, ubicado en el lateral Norte de Avenida Circunvalación, en Trinidad. Allí decidieron trasladar diez tubos para ser analizados.

Por esta situación, el juez Eduardo Agudo informó que teniendo en cuenta lo dicho por las autoridades del departamento de Bomberos, se autoriza al colegio Santo Tomás de Aquino al "desarrollo normal de actividades, sin prejuicio que deberán realizar un vallado total quedando inhabilitado desde donde termina el playón hasta el final del predio hacia el lado oeste (incluido el edificio de la biblioteca)".

El comisario Carlos Heredia aseguró en diálogo con la prensa que por peligro de derrumbe ante un eventual movimiento sísmico, no se podrá usar parte del patio ni biblioteca del Colegio Santo Tomás. "Hemos pedido un vallado en el patio de la escuela, que abarcará unos 20 o 30 metros. Se trata del sector de juegos. Esto es sólo a efectos de mantener la distancia para no poner en riesgo a los chicos. El resto de la escuela no hay peligro"

Heredia aseguró también que la biblioteca del colegio tiene "una estructura afectada, hemos acordado que van a evacuar las cosas y el acceso va a ser muy limitado".