En diálogo con Radio Sarmiento, el Jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez repasó el actuar de la policía durante los 100 días de cuarentena social y obligatoria.

La máxima autoridad policial de la provincia indicó que no habrá aumento del delito contra la propiedad privada cuando pase la pandemia. "No hay elementos que indiquen que podría llegar a suceder esta escalada de delitos. Venimos trabajando de manera integrada con los ministerios, con la justicia, con salud pública y con agencias no gubernamentales para continuar el control y mantener los niveles". Y agregó: "Es un gran logro de un trabajo integrado y al buen comportamiento general de todos los sanjuaninos".

Martínez también se proyectó sobre el futuro Acuerdo San Juan: "Este gran acuerdo está pensado específicamente para continuar y mejorar aún más el buen vivir de los sanjuaninos".

El Jefe de la Policía destacó el buen comportamiento de los ciudadanos de la provincia en diferentes secciones de la entrevista radial y puso énfasis en el gran trabajo interno realizado por todas las agencias de seguridad desde el minuto cero del inicio de la pandemia. "Hubo mucho tiempo invertido en capacitaciones, siempre con el objetivo puesto en mantener la salud del personal, de la familia y de toda la comunidad".

Finalmente indicó: "La policía está preparada desde el aspecto material y humano en caso de que existiera una escalada del delito, va a haber más presencia policial en las calles para prevención y seguridad. Me preocupa mi función y la función de la policía, pero no me preocupa que haya una escalada de delitos porque hay argumentos sobrados para que esto no ocurra".