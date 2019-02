Limpieza. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, reconoció su entusiasmo porque comienza la compactación de 16.590 vehículos, que llevan entre 5 y 35 años bajo la guarda del Ejecutivo Provincial, que representan el 35% del actual parque.

Las primeras pruebas fueron exitosas y desde mañana se pondrá en marcha, durante 4 meses, la descontaminación, el desguace y compactación de 16.590 vehículos que permanecen en el depósito del Poder Ejecutivo Provincial, algunos desde hace 35 años, lo que representa poco más de un tercio del total que hay en el predio de 12 hectáreas ubicado en el departamento 9 de Julio.



Al frente de la medida, prácticamente sin precedentes en la provincia, se encuentra el ministro de Gobierno de la Provincia, Emilio Baistrocchi, quien aseguró que "son vehículos que llevan entre cinco y treinta y cinco años en el depósito, por lo que se da solución a un tema que lleva más de tres décadas. El expediente de esta tarea es anterior a la sanción de la nueva ley sobre este tema y los vehículos irradiados provienen solamente de los tres Juzgados de Faltas. Todavía falta atender los casos de la Justicia Ordinaria y de la Federal".



El Gobierno llamó a licitación para realizar el procedimiento, y ganó la empresa sanjuanina Electro 3.



Por un monto de 20 millones de pesos realizará durante 4 meses la tarea con 1.200 autos, 8.890 motos y 6.500 bicicletas.



"La empresa se encarga de reducir el parque y de realizar todo el tratamiento posterior. Ante la Secretaría de Ambiente deberá presentar los certificados de entrega de aceites, batería, vidrio, tapizado, acero y cada residuo, para no contaminar y que vaya a su respectivo destino final", indicó el funcionario.



Los vehículos irradiados se fueron acumulando, desde 1992, en 5 depósitos, ubicados en Capital (la ex CAVIC), Ullum, Pocito, Chimbas (Servicio Penitenciario) y 9 de Julio. Desde el Ministerio de Gobierno, en 2016, se dispuso que la guarda quedara exclusivamente en el predio de 9 de Julio y ahora comienza la reducción. "Con este parque, el costo de custodia significa un presupuesto anual de veinte millones de pesos. Vamos a trabajar para reducir ese costo a tres o cuatro millones. Ni bien terminemos con esta primera etapa, comenzaremos las gestiones para realizar una siguiente, ya con la nueva ley", anticipó Baistrocchi.



El año pasado la Cámara de Diputados sancionó la ley 1810-A, sobre el "Procedimiento para la disposición de cosas muebles peligrosas", que en su artículo 3ro dispone que al sexto mes de la guarda el Poder Ejecutivo podrá iniciar el procedimiento para llevar a descontaminación, desguace y compactación del vehículo o que la autoridad judicial disponga, bajo su responsabilidad, otro sitio de guarda.



Ante el reclamo de algunos sectores de la sociedad de acondicionar los vehículos y donarlos a instituciones, Baistrocchi afirmó directamente que es imposible evaluar la restauración. "En un año el suelo salitroso, el sol, el accionar de roedores y alimañas comiendose el cableado y tapizado, es tiempo para que sean irrecuperables", afirmó el titular de la cartera de Gobierno.



Y respecto a si podrían generarse problemas por reclamos de daño a la propiedad privada, Baistrocchi respondió que se trabajó el tema con Fiscalía de Estado: "Con los vehículos que tengan más de cinco años de guarda en el depósito, el Código Civil contempla que si no hubo reclamo, se considera el abandono. Y cuando se disponga al desguace de un vehículo que lleve menos tiempo, se publicará un edicto. Si no hay terceros que se presenten, un reclamo posterior no será considerado".

Trabajo. La máquina que durante 4 meses deberá reducir los vehículos a un cubo de chatarra, realizó sus primeras pruebas, que fueron exitosas.

Descontaminación. El predio de 12 hectáreas empezará a dejar de estar atestado de vehículos y de sus consecuentes agentes de contaminación.



Alivio a comisarías



Con este procedimiento se está liberando el 35% del espacio del predio en 9 de Julio, que



permitirá liberar también los depósitos de las comisarías.



Con la nueva ley, el Estado provincial podrá destinar a desguace y compactación a vehículos que lleven 6 meses de guarda.