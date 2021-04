La semana pasada se conoció que una concejal de Rawson denunció que la vicepresidenta del PRO, Gimena Martinazzo, la obligaba a ella y a tres concejales más del mismo departamento a pagarle el equivalente al 20 por ciento de su sueldo todos los meses.

Finalmente, la dirigente rompió el silencio y aseguró que todo se trata de "prácticas partidarias habituales". "Cuando se arman las campañas se fija un porcentaje de aporte. No he hecho nada que no corresponda o que no esté dentro de las políticas comunes en época de campaña. Los candidatos hacen un aporte, lo hacen todos los partidos políticos", dijo en diálogo con 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento.

Martinazzo explicó que "es plata que se pide y después hay que devolver, se usa en ese momento. Se da generalmente de contado. Ya no recibo ese dinero. Hay detalles que no puedo dar".

En ese sentido, reiteró que todo fue "de común acuerdo antes de la campaña" y no dudó en señalar su denuncia por violencia de género contra Eduardo Cáceres como el factor fundamental para que todo esto salga a la luz en este momento. "Después de la denuncia, salen estas cosas. Estoy segura que se hace para ensuciar mi figura pública, para ensuciarme. No me parece extraño que empiecen a salir cosas que no tienen por qué salir", agregó.

Gimena Martinazzo sostuvo que recibió ese dinero "durante un año" por parte de cuatro concejales. "Ellos dejaron de hacer ese aporte incumpliendo con lo pactado verbalmente", concluyó.

Según la denuncia, la dirigente habría obligado a firmar documentos en blanco que ahora, supuestamente, se niega a devolver.