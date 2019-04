Suspensión. A las 9 de ayer se suspendieron las clases en la Escuela Industrial por el colapso de los baños. Los alumnos debieron retirarse.

El problema arrancó la semana pasada, pero ayer en la mañana llegó a su punto máximo, dejando sin clases a más de 2.500 alumnos. Esto ocurrió en el edificio donde funcionan las escuelas Industrial y de Comercio, dependientes de la UNSJ, donde colapsaron los baños y obligó a las autoridades a suspender las actividades. Calcularon que hoy ya quedará solucionado este inconveniente, lo que igual no garantiza el normal dictado de clases. Es que hoy y mañana se realizará un nuevo paro convocado por la Conadu.



El año pasado se inauguró la refacción de todos los sanitarios del edificio escolar, pero el trabajo no fue suficiente para evitar el colapso, especialmente en los grupos más grandes. El principal problema, según comentó Raúl Trujillo, vicedirector de la Escuela Industrial, se debe a que las cañerías quedaron obsoletas para el gran uso. La Escuela Industrial cuenta con una matrícula de 1.240 alumnos y la de Comercio con una de 1.400. "Parece que la cañería del exterior no está preparada para recibir tanta descarga y se tapa. Esto sumado a que tiran todo tipo de cosas en los sanitarios. Es la primera vez que nos pasa algo así, y comenzó la semana pasada pero explotó ahora", dijo Trujillo.



También agregó que en el edificio funcionan más de 15 sanitarios, sin contar los de los docentes, y que la mitad se tapó. Es por eso que se decidió suspender las clases hasta solucionar el problema. "Suspendimos las clases no sólo por una cuestión sanitaria, sino porque los baños habilitados iban a resultar pocos para la demanda, ya que hasta colapsaron los baños de los profesores. Personal de mantenimiento de la escuela ya está tratando de solucionar el problema", afirmó el director.



Los primeros trabajos consistieron en verter productos químicos especiales en las cañerías para tratar de destaparla. Luego, desconectar las mismas en algunos tramos para tratar de bombear los líquidos cloacales hacia la cañería del exterior. "Es un trabajo demoroso pero que creemos que dará buenos resultados. El problema es que debido a la lluvia también colapsó el sistema fluvial del exterior y esto potenció el problema con las cloacas. Estimamos que mañana -por hoy- ya estará el problema solucionado y todos los sanitarios habilitados", sostuvo Trujillo.







Modificación



Raúl Trujillo, vicedirector de la Escuela Industrial, dijo que desde OSSE se les pidió que modifiquen una boca de acceso del sistema de cloacas que se encuentra en el interior del edificio para facilitar el desagote de los líquidos.