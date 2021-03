El Ministerio de Salud Pública informó que San Juan superó los 22.000 casos de Covid. En este sentido, detalló que en las últimas 24 horas, hubo 54 infectados de Covid-19 y no se reportaron víctimas fatales. Por su parte, se encuentran internados 61 pacientes en las áreas de Covid-19 (entre positivos y sospechosos) de los hospitales Rawson; Marcial Quiroga, Ventura Lloveras, César Aguilar, José Giordano, Federico Cantoni, CEMEC, Julieta Lanteri, San Roque, Hospital Privado, Instituto Médico, El Castaño, Santa Clara, Sanatorio San Juan, Sanatorio Argentino y CCI. Además, permanecen internados en el área crítica 46 pacientes, 10 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica.

Organizadores de eventos protestaron

La puerta del Centro Cívico se vistió de fiesta en medio de una protesta. Los organizadores de eventos privados, sonidistas, iluminadores, trabajadores de catering, DJs y decoradores reclamaron volver a trabajar. Con globos, mesas decoradas, mujeres vestidas de novia y hasta con luces de colores, se manifestaron. El reclamo incluyó la ampliación de la capacidad de los locales al 80% (actualmente es del 30%) y la habilitación del baile en "modo burbuja". Actualmente, los salones de eventos privados sólo están habilitados como restaurantes. "Lo que estamos haciendo no afecta el trabajo de nadie, porque no queremos perjudicar a nadie", dijo uno de los manifestante al destacar que no quisieron cortar calles.