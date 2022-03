Desde la Secretaría de Ambiente no duraron en calificar como exitoso el plan Eco Canje que se realizó durante el mes de febrero, y que consistió en entregar 3 botellas plásticas a cambio de una entrada gratis para el Parque de la Biodiversidad o para el Anchipurac. Dijeron que más de 3.000 personas se sumaron a esta movida, que buscaba concientizar sobre el cuidado ambiental. "No tenemos aún el número de botellas recolectadas, pero la cantidad de sanjuaninos que se sumaron ya nos da un indicio de que fue un éxito. Sobre todo, porque hubo personas que entregaron más de 3 botellas. Hubo algunas familias que hasta llegaron con bolsones de botellas", dijo el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, quien aseguró que no descartan repetir esta iniciativa.

El Eco Canje comenzó el 4 de febrero y finalizó anteayer. Durante este tiempo, hubo contenedores en ambos parques, que dependen de Ambiente y que apuntan a la educación ambiental. Según los datos provistos por Ambiente, en Anchipurac las personas llenaron 6 contenedores con botellas plásticas, mientras que en el parque de la Biodiversidad depositaron las botellas en 3 contenedores. "Vimos mucha predisposición y la mayoría de las familias llegaron impulsadas por los niños. Creemos que los sanjuaninos cada vez apostamos más al cuidado ambiental. La gente entregó las botellas en buenas condiciones, limpias y hasta sin etiquetas", agregó Guevara y dijo que se sorprendieron de la cantidad de sanjuaninos que se sumaron durante el fin de semana largo y que por eso repetirán el plan durante otros feriados para promover también el turismo en estos sitios. "También veremos si podemos hacerlo con las escuelas, una vez que comiencen las clases", agregó.

Desde los parques también dijeron que estaban sorprendidos y felices por la respuesta de la gente ante el Eco Canje. "Este plan nos permitió llegar a muchos sanjuaninos que no nos conocían. Nosotros recibimos muchas visitas y la mayoría son de escuelas. Esta vez, hubo muchas personas que vinieron por su cuenta. Incluso, hubo familias que vinieron, pagaron la entrada y luego volvieron a traer botellas", dijo Cristian Quiroga, director del Parque de la Biodiversidad. Por otro lado aseguraron que hubo muchas familias agradecidas, porque en el contexto de la situación económica, este plan ayudó a poder brindarles a los chicos una salida sin generarles un gasto extra. "Vimos que los niños fueron los que movilizaron a los adultos a prenderse en el Eco Canje. Llegaron al parque con muchas preguntas y se fueron muy contentos con el circuito", concluyó Quiroga.

Horarios y entradas para ambos lugares

Ambos parques abren ofrecen visitas guiadas durante toda la semana. El Parque de la Biodiversidad funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y sábados, domingos y feriados de 12 a 19. La entrada para este parque tienen un valor de $192 para mayores de 12 años. Por su parte, el Parque Anchipurac abre sus puertas a través de turnos que se piden en www.anchipurac.com. Las entradas, a partir de los 10 años, cuestan $200 y $160 para jubilados. En ambos parques, las personas con discapacidad no pagan.