A menos de dos meses de que DIARIO DE CUYO publicara una nota sobre la búsqueda de personas para apadrinar a los chicos que nadie quiere adoptar, ya se inscribieron más de 60 postulantes. Así lo dijeron desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, quien lanzó el proyecto Referentes Afectivos en marzo pasado. Este programa contempla que cualquier persona pueda compartir momentos y salidas con los menores en condición de adoptabilidad, pero sin la posibilidad de adoptarlos.

Los funcionarios dijeron que la cantidad de inscriptos superó sus expectativas y que ahora se encuentran en pleno proceso de selección.



En las residencias estatales se alojan 60 menores que, por diferentes razones, fueron separados de sus familias. La mitad está en condiciones de ser adoptada, aunque de esos 30, 20 tienen entre 10 y 17 años y, por la edad, tienen menos posibilidades de que los adopten. El fundamento: el 80% de los postulantes inscriptos en el Registro Único de Adopción prefiere a los menores de 3 años.



Eleonora Cataldo, del proyecto Referentes Afectivos, dijo que el equipo de profesionales que integran el mismo, se sorprendió cuando al otro día de publicada la nota sobre este tema ya comenzaron a recibir postulantes. Agregó que hay 61 inscriptos. ’Es una cantidad mucho mayor a la que esperábamos. Creímos que los postulantes al padrinazgo no iban a superar los 20. La mayoría de las personas que se inscribieron nos dijeron que se enteraron de este proyecto por la nota que publicó este diario’, dijo Cataldo.



La funcionaria agregó que no hay un perfil determinado entre los postulantes, ya que se inscribieron matrimonios con y sin hijos, personas solteras, divorciadas y hasta parejas de novios. La única característica que tienen en común es que se postularon porque los motivó la idea de poder brindarles afecto a estos chicos y que con eso mejorar, de cierto modo, sus expectativas de vida. También comparten algunas dudas sobre el alcance del proyecto. ’La mayoría nos preguntó si era necesario estar inscripto en el Registro de Adoptantes y si van a poder sacar a los chicos de las residencias o sólo visitarlos en el lugar. Por eso realizamos, junto a Marcelo Bartolomé, director de Niñez, una reunión informativa y explicativa sobre en qué consiste el padrinazgo. Lo bueno fue que luego de este encuentro nadie se bajó de la postulación’, dijo Cataldo.

EL PROCESO

La funcionaria agregó que luego de esta reunión se comenzó con las entrevistas individuales a los postulantes, en el marco del proceso de admisión. Durante esta etapa se llena una ficha con los datos personales y los resultados de las primeras charlas para poder determinar si está en condiciones de desempeñar el rol de padrino, su perfil y sus expectativas. Estas entrevistas se están realizando en las oficinas de la Dirección de Niñez y coordinadas por el equipo técnico del proyecto Referentes Afectivos. Una vez terminadas, se comenzará a entrevistar a los postulantes en sus domicilios. ’Este proceso va a llevar su tiempo porque son muchos los inscriptos, porque hay que amoldarse a sus tiempos para realizar las entrevistas. Una vez que se culmine el proceso de admisión y se tenga la lista definida de quién puede ser padrino, se comenzará con la segunda etapa’, agregó Cataldo.



La especialista dijo que la parte que sigue del proceso consiste en hablarles sobre este proyecto de padrinazgo a los chicos en condición de adoptabilidad. Es que se prefirió no comentárselos antes de no tener todo definido para que no se hagan falsas expectativas.

’Vamos a hablar con todos los chicos para informarles del proyecto y después con cada uno de ellos también para evaluar si quieren o no ser apadrinados y qué si prefiere que lo haga una familia o una persona sola. También se va a tener en cuenta sus pretensiones para evitar que la vinculación fracase’, sostuvo Cataldo.



La especialista dijo que es difícil calcular cuándo se pondrá en marcha el proyecto Referentes Afectivos, pero que pretenden que sea antes de fin de año para que los chicos puedan pasar la Navidad con sus padrinos.



Siempre, en ayuda de los niños

Pamela Yantana, tiene 34 años, es casada y tiene 2 hijos de 2 y 4 años. Es una asidua visitante a Casa Cuna donde asiste para llevar donaciones y ofrecerse a cuidar a los chicos o realizar cualquier tarea que sea necesaria. El fundamento: siempre sintió la necesidad de ayudar a los niños vulnerables. Es por eso que ni bien vio la nota sobre el proyecto Referentes Afectivos que publicó este diario, quiso inscribirse. ‘Le propuse a mi marido que nos postuláramos como padrinos y aceptó de inmediato. Es que a los dos nos duele pensar en los niños que no saben lo que es disfrutar de una salida o de un almuerzo en familia. Queremos darle afecto a alguno de estos chicos porque con algo tan sencillo y que no cuesta nada como darle un beso y un abrazo se puede mejorar sus expectativas de vida. No nos imaginamos cómo puede ser el primer encuentro con uno de estos niños, pero ponemos todo en manos de Dios. Ojalá que nos elijan como padrinos porque vamos a desempeñar ese papel con amor de padres’, dijo.

Adoptantes 1.500 es la cantidad de inscriptos en el Registro Único de Adoptantes. De ellos, el 80% dejó sentado que prefiere adoptar a chicos menores de 3 años. Elegir la edad y el sexo del niño a adoptar es una posibilidad que se les ofrece.



Sin inscripciones Los responsables del proyecto Referentes Afectivos dijeron que por el momento se suspendieron las inscripciones de postulantes a apadrinar a los chicos en condición de ser adoptados. Esto se debe a la cantidad de inscriptos que hay hasta el momento. Agregaron que ahora sólo se pueden dedicar a analizar la situación de cada postulante para culminar el proceso de admisión. Se avisará cuando las inscripciones estén nuevamente abiertas.

Algunos detalles



Postulantes

Cualquier persona puede postularse para apadrinar los niños que están en proceso de adopción y que residen en los hogares estatales. Pueden ser familias, matrimonios con o sin hijos, personas solas o que conviven en pareja, y hasta los adultos mayores.



Objetivos

El principal objetivo del proyecto Referentes Afectivos es que el chico, más aún el que está por cumplir 18 años y abandonar la residencia, tenga a quién visitar y con quién relacionarse una vez que salga del hogar. La idea es que generen un vínculo afectivo que les sirva de referencia.



Los requisitos

Uno de los requisitos que deben cumplir los postulantes a padrinos es no estar inscriptos en el Registro Único de Adoptantes. Esto se debe que los padrinos no tendrán la posibilidad de adoptar a los niños en condición de ser adoptados, sino sólo compartir algunos momentos con ellos.



Los alcances

Los padrinos podrán acompañar a los ahijados a los actos escolares, ayudarlos con los deberes y compartir salidas. También podrán festejarles sus cumpleaños, pasar juntos fechas especiales como la Navidad y el Año Nuevo, y hasta llevarlos de vacaciones por unos días.