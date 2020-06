La provincia de San Juan abandonó el aislamiento social obligatorio e ingresó a la fase de "distanciamiento social", lo que trae novedades al mundo del trabajo: a partir de la semana próxima los empleados del sector privado, mayores de 60 años y que estén sanos; ya pueden regresar a realizar sus tareas laborales en las empresas o comercios, informaron fuentes oficiales. En cambio esto no rige aun para la administración pública, donde el Gobierno continuará aplicando las licencias (ver aparte). El jueves pasado la provincia adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia 520/2020 donde la Nación prorroga hasta el 28 de junio la cuarentena, y otorga a un buen grupo de provincias -entre las que se encuentra San Juan-, la posibilidad de ingresar a una cuarta fase abandonando el Aislamiento Social Obligatorio para pasar ahora al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Por eso es que desde la semana próxima habrá nuevas flexibilizaciones en el comercio, que atenderá sin la obligación de la terminación del DNI, incluidos los mayores de 60 y los niños (ver más abajo).

Con este escenario, los empleados privados mayores de 60 que en un principio de la cuarentena fueron exceptuados de ir a sus puestos de trabajo, ahora tendrán que volver, siempre y cuando no integren los grupos de riesgo. Tampoco vuelven las embarazadas.

Los trabajadores incluidos en los grupos de riesgo son los que padecen enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. También quienes tienen enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. La misma medida abarca a quienes padecen de inmunodeficiencias, los diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o que pueden ingresar en los siguientes seis meses. Esta flexibilizacion fue bien recibida en el sector privado. Desde el sector comercial, que resultó perjudicado por la medida, venían reclamando esta decisión. Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que aún hay negocios que no han podido abrir porque sus dueños son mayores de 60, o porque tienen empleados de esa edad. Es el caso de Ana María Manilov, dueña de la regalería Misia Pepa. La empresaria hasta ahora no puede atender su local, y tampoco sus dos empleadas, aunque no tienen enfermedades preexistentes. "Estoy muy contenta con la novedad y también lo estará mi clientela, que en su mayoría es adulta, y mis empleadas que están sanas y activas", dijo. Manilov contó que hasta ahora se viene manteniendo con la venta on line y la asistencia en el negocio de su hija Mariana y su nieta Tamara. También está el caso del gerente de una conocida casa de electrodomésticos que celebró la medida: hasta ahora sólo podía reunirse con el subgerente en un café, pero no ingresar a trabajar al local. No obstante las fuentes oficiales admitieron que aún hay zonas grises respecto al trabajo. Es el caso de una pareja que tiene hijos y no tiene dónde dejarlos ya que no están abiertos los jardines ni escuelas.



Más horarios

Desde la semana pasada, por disposición oficial, el comercio sanjuanino recuperó las 8 horas de atención al público. Continuará en horario corrido, pero ahora abre de 10 a 18, y los sábados de 9 a 17. En el caso de los shoppings, los negocios abren de 11 a 22.



Trabajo remoto

El DNU dice que los trabajadores alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, y cuyas tareas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que harán la labor.

En la administración pública

La administración pública avanza en una liberación gradual y progresiva para permitir el retorno a la actividad de sus trabajadores. El 11 de mayo se permitió el regreso del 40% de la planta de trabajadores, o sea, unos 2.000 agentes en el Centro Cívico, de los 5.000 que normalmente se desempeñan. Posteriormente se decidió que asistan los agentes que tengan hijos hasta 12 años. Fuentes oficiales dijeron que en los próximos días se resolverá el regreso del personal mayor de 60 años que este sano.

Sin días de compras por DNI y más colectivos

A partir del martes 16 (a raíz del feriado nacional del lunes) se abre una nueva etapa en la actividad comercial en la provincia porque no habrá, como ahora, restricciones para comprar según la terminación del DNI, los mayores de 60 años podrán hacerlo también libremente e incluso los menores podrán ir acompañados por un mayor, según confirmaron fuentes oficiales. En el caso de los mayores, si bien tendrán un horario preferencial, de 14 a 18, para que no tengan que hacer filas, podrán realizar sus compras en cualquier horario, desde las 10 a las 18. En el caso de los locales comerciales dentro de shoppings, pueden trabajar de lunes a sábado de 11 a 22. Y se agrega que también los menores de 18 años podrán ir, y los más chicos, acompañados de un mayor. También se promete incorporar más frecuencias de colectivos.