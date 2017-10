Zonda eligió su representante para la Fiesta Nacional del Sol 2018. Soledad Ramírez la nueva Reina tiene 21 años y estudia la Tecnicatura Superior en Recursos Humanos. En una entrevista con DIARIO DE CUYO comentó que es una mujer muy sencilla, sensible y alegre; que le encantan las tareas domésticas y que está feliz porque gracias a la Ruta Interlagos Zonda tiene una nueva vida.



- ¿Cómo viste la noche la elección?



- Todavía no lo puedo creer, estoy súper emocionada y contenta. Fue una noche increíble. Con todas la chicas estuvimos muy nerviosas, pero felices. A pesar de que fue una competencia vivimos todo con mucha alegría. Estuvimos muy juntas las siete candidatas. Recibí mucho apoyo de mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos. En 2013 me había presentado, pero salí virreina. Ahora volví por la revancha y gané. Estoy feliz.



- ¿Te gustan las tareas domésticas?



- Sí, me fascinan. Además, mis papás trabajan y yo en las mañanas hago de ama de casa. Al instituto voy por la tarde. Entonces en la mañana estoy a cargo de esas tareas, me encanta cocinar y limpiar la casa. Me gusta tener todo ordenado. Mis mejores platos son el pastel de papa, las tartas y las pastas.



- ¿Estás de novia?



- No. Estoy soltera y tranquila. Por el momento no busco nada, quiero disfrutar de esta etapa sin compromisos.



-¿Cómo es tu carácter?



- Parezco una persona dura, pero soy súper sensible. Lloro por cualquier película. Además soy muy alegre, sencilla y respetuosa.



-¿Qué opinas sobre violencia de género, la inseguridad y la educación?



- No tolero el maltrato ni a las personas ni a los animales. Me parece muy bien que se les brinde tanta ayuda a las víctimas. Además, debemos animarnos a denunciar cuando vemos que alguien padece violencia. En cuanto a la inseguridad creo que se está combatiendo de a poco. Vemos mucha policía en todos los rincones de la provincia, pero creo que hay que seguir mejorando para que estemos más tranquilos. Sobre educación pienso que es muy buena la aplicación de los CENS -Centros Educativos de Nivel Secundario para Adultos- en los departamentos. En Zonda van muchísimas personas a estudiar a ellos y es una necesidad para que todos estén capacitados. En cualquier trabajo piden, al menos, el secundario completo. Es muy bueno que se le dé una oportunidad a la gente que antes no pudo estudiar por distintas razones.



- ¿Cómo ves a tu departamento?



- Veo que cada año crece un poco más. Yo estoy enamorada de mi departamento, creo que no lo cambio por nada. Tiene una tranquilidad incomparable. Ahora, vemos mucho más movimiento con la Ruta Interlagos. Permanentemente, hay gente que pasa por el departamento y eso le da una nueva vida. Los comercios del departamento están teniendo más ventas.